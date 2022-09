Bei den Clubmeisterschaften im Golf-Club Glashofen-Neusaß sicherte sich Christian Edelmann in einem spannenden Match seinen dritten Clubmeistertitel. Barbara Kuhn verteidigte ihren Titel und wurde Clubmeisterin 2022.

In hochklassigen und jederzeit fairen Wettkämpfen wurden am Samstag und Sonntag zum 34. Mal die Clubmeister des Golfclubs Glashofen-Neusaß ermittelt. Wie in den vergangenen

...