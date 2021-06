Hochamt in der Walldürner Basilika an Fronleichnam

Walldürn. Anlässlich der Wallfahrt und des Fronleichnamstags gestaltete am Donnerstagvormittag Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter Pater Josef Bregula das feierliche Hochamt in der Basilika. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Organist Sven Geier und den Sängern des Vocal-Ensembles.

Nachdem Pater Josef von den Konzelebranten und Ministranten unter dem feierlichen Geläut der Glocken zum Hochaltar geleitet worden war, begrüßte er neben vielen Pilgern auch die Zuschauer von K-TV im Fernsehen.

Nach den Lesungen aus dem Buch „Deuteronomium“ und aus dem Hebräerbrief sowie nach der Verkündigung des heiligen Evangeliums nach Markus durch Diakon Karl-Heinz Becker ging der Stadtpfarrer in seiner Predigt auf das Fronleichnamsfest und auf das diesjährige Leitwort der Walldürner Wallfahrt „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“ (Jesaja 41,10a) näher ein.

„Geht es uns heute zu gut?“

Wenn er mit älteren Menschen zusammen sei und das Gespräch auf die Religion komme, würden diese zu ihm sagen: „Den Leuten heutzutage geht es viel zu gut. Deswegen braucht keiner mehr einen Herrgott“. Er persönlich habe dann immer etwas zwiespältige Gefühle. An diesem Satz sei sicher auch etwas Wahres dran. Nämlich das, was Moses schon seinem Volk eingeschärft habe: „Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich während der vierzig Jahre in der Wüste geführt hat. [...] Nimm dich in acht, dass dein Herz nicht hochmütig wird und du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus, geführt hat.“

„Geht es uns heute zu gut? Das ist nicht die eigentliche Frage“, betonte Pater Josef. Wenn Gott dem Volk Israel ein Land verheißen habe, in dem Milch und Honig fließen, dann habe er sicher nichts dagegen, dass es den Menschen gut gehe.

Die Frage sei heute eher: „Haben wir, weil es uns gut geht, Gott darüber vergessen?“ Welche Art von Frömmigkeit verstecke sich dahinter, wenn sich zeige, dass Menschen anscheinend Gott nur dann brauchen, wenn es ihnen schlecht gehe, und dass sie Gott anscheinend vergessen würden, wenn es ihnen gut gehe? „Dies würde nämlich bedeuten: Auch wenn es uns plötzlich wieder schlechter ginge, wäre das keine echte Hinwendung zu Gott, sondern letztlich nur eine religiös verkleidete Form von Egoismus“, so Pater Josef.

Gegen dieses Denken erhebe das Fronleichnamsfest Einspruch. Fronleichnam sei das Fest des Leibes und Blutes Christi. Es erinnere die Menschen an das, wovon sie leben. Fronleichnam könne davor bewahren, dass die Herzen der Menschen hochmütig werden.

Religiös verkleideter Egoismus

Die Katholiken heute würden Jesus in der Gestalt des Brotes verehren. Brot sei die Lebensgrundlage. Es habe damals zu Zeiten Moses täglich als Brotfladen gebacken werden müssen; und man habe damals davon keine Vorräte anlegen können. Darum lehre Jesus beten: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“ Jeder Bissen Brot solle daran erinnern, dass die Menschen Leben und Nahrung, alles Lebensnotwendige Gott verdanken.

Schon dieses Gebet, richtig gesprochen, bewahre einen davor, Gott zu vergessen und hochmütig zu werden. Und es bewahre vor religiös verkleidetem Egoismus. Denn Jesus habe die Menschen beten gelehrt: „Unser tägliches Brot gib uns heute – nicht mein tägliches Brot gib mir heute.“ Fronleichnam sei somit ein Fest, das vor der Sünde der Gott-Vergessenheit bewahren wolle – gerade dann, wenn es den Menschen gut gehe.

Die nach dem feierlichen Hochamt ansonsten traditionelle Fronleichnamsprozession durch die Straßen der Walldürner Innenstadt musste wie alle anderen Prozessionen in der gesamten Seelsorgeeinheit Walldürn Corona-bedingt ausfallen.