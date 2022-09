Walldürn. Das „Hitmach-Duell“ zur SWR1 Hitparade gastiert in Walldürn: Am 14. Oktober ist das musikalische Wissen der Walldürner gefragt. Acht Tage – 16 Städte, die SWR1 Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein sind während der Abstimmungsphase zur SWR1 Hitparade in Baden-Württemberg unterwegs. Von Montag, 10., bis Freitag, 14. und von Montag, 17. bis Mittwoch, 19. Oktober erhalten beide Moderatoren täglich eine „Hitmach“-Aufgabe, die sich um einen der größten Hits aller Zeiten dreht. Am 14. Oktober sind hier alle Walldürner gefragt. Hier gilt es, die Aufgabe zu lösen. Dabei sind die Moderatoren auf die Hilfe von SWR1 Hörern Walldürns und seiner Ortsteile angewiesen. Sollte Walldürn mehr „Hithelfer und Hithelferinnen“ als Riedlingen auf die Beine stellen, winkt der Tagessieg. Jeder ist gefragt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chance auf Finalparty

Wer sich beim „Hitmach-Duell“ beteiligt und mit seiner Stadt den Tagessieg davonträgt, hat die Chance, zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty am Freitag, 28. Oktober, in der Stuttgarter Schleyerhalle zu ergattern. Weitere Informationen dazu im Radio, auf Facebook @SWR1BW und online auf SWR1.de

Die „Hitmach-Duell“-Städte:

Mehr zum Thema KulTour Pralles Programm mit Enjoy Jazz, Bülent Ceylan, Jethro Tull oder Söhne Mannheims Piano Mehr erfahren KulTour Viel zu hören und zu sehen: Michael Patrick Kelly, K.I.Z., Mannheimer Galerientage und Neues von Dietmar Brixy Mehr erfahren

10. Oktober: Haslach im Kinzigtal gegen Göppingen.

11. Oktober: Waldshut-Tiengen gegen Gaildorf.

12. Oktober: Tuttlingen gegen Weinheim.

13. Oktober: Meersburg gegen Ulm.

14. Oktober: Riedlingen (Weibermarkt) gegen Walldürn (Schlossplatz).

17. Oktober: Reutlingen gegen Walldorf.

18. Oktober Horb am Neckar gegen Bad Rappenau.

19. Oktober: Gernsbach gegen Künzelsau.

Abstimmen kann man vom 1. bis 21. Oktober online und in der SWR1 App. Die Hörer von SWR1 Baden-Württemberg sind wieder gefragt: Welches sind die beliebtesten Rock- und Popsongs im Land? Die Antwort darauf geben alle, die von Samstag, 1. Oktober bis Freitag, 21. Oktober 2022 in der SWR1 App oder online auf SWR1.de abstimmen. Der Hitparaden-Countdown stellt sich aus den Hits mit den meisten Stimmen zusammen.

Hits rund um die Uhr

Am Montag, 24. Oktober, startet um 5 Uhr morgens der SWR1 Hitparaden-Countdown. Auch in diesem Jahr sendet SWR1 nicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus, sondern fünf Tage lang aus fünf verschiedenen Orten im Land von jeweils 15 bis 19 Uhr. Dafür ist das SWR1 Hitparaden-Duo Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein unterwegs. Eine Station ist der Marktplatz von Mosbach am 24. Oktober.

Am Freitag, 28. Oktober, wird das Geheimnis um die Nummer 1 Baden-Württembergs gelüftet. Höhepunkt der SWR1 Hitparade ist die die Finalparty in der Stuttgarter Schleyerhalle. Tausende Hörer kommen zusammen und feiern in der Halle die beliebtesten Hits im Land.