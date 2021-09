Hinter den Kulissen viel geleistet

Nach fast eineinhalb Jahren Corona-Zwangspause will der Förderverein Museum „Zeit(T)räume“ den Museumsbetrieb vorsichtig wieder hochfahren. Größere Veranstaltungen wird es im laufenden Jahr aber nicht mehr geben.

Walldürn. Nach außen hin ist der Betrieb im Museum „Zeit(T)räume“ in der Unteren Vorstadtstraße wegen der Corona-Pandemie über Monate hinweg zum Erliegen gekommen. Im Hintergrund haben die Mitglieder des Fördervereins jedoch jede sich bietende Gelegenheit genutzt, um sich auf eine Rückkehr der Besucher vorzubereiten. Über den Weg durch die Krise, über die aktuelle Situation und die Hoffnung auf baldige Normalität spricht Bruno Kaiser, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Museum „Zeit(T)räume“ im Interview mit den Fränkischen Nachrichten.

Herr Kaiser, wie geht man eigentlich damit um, wenn das Vereinsleben von einem Tag auf den anderen stillsteht?

Bruno Kaiser: Im ersten Moment ist das schon deprimierend. Die Auftragsbücher waren mit Führungen und Veranstaltungen sozusagen randvoll. Unsere aktiven Mitglieder haben sich auf viele Besucher gefreut. Und dann steht die Ausstellung plötzlich nur noch vor sich hin. Dafür haben wir nicht viel Zeit und nicht zu vergessen auch Geld investiert. Mindestens 40 Führungen, Jahrgangstreffen und unsere großen Veranstaltungen wie die Konzerte im Museumshof, das Kneipenfestival „Nightgroove“ oder der Weihnachtsmarkt mussten ausfallen.

Ohne Besucher fehlen dem Förderverein doch sicher auch Einnahmen?

Kaiser: Definitiv ja. Größere Projekte finanzieren wir in der Regel aus den Erlösen unserer Veranstaltungen. Die fehlen uns jetzt extrem. Deshalb mussten wir einige Vorhaben zurückstellen. Glücklicherweise können wir unsere laufenden Kosten für den Museumsbetrieb wie Heizung, Strom, Versicherungen und Wartungsarbeiten vollständig aus den Beiträgen unserer Mitglieder decken. Wir sind also nicht in Not. Möglicherweise hätten wir sogar staatliche Hilfsgelder beantragen können. Das entspricht jedoch nicht unserer Grundüberzeugung. Das war nie unser Ding. Wir wollen uns über eigene Einnahmen finanzieren. Wir sind stolz, dass wir das auch hinbekommen. Dabei können wir neben unseren Mitgliedern auch immer wieder auf zahlreiche Spender und Sponsoren bauen. Das ist schon ein Segen.

Das heißt, Mitgliederschwund wie in manch anderem Verein ist bei Ihnen kein Thema?

Kaiser: Nein, seit Beginn der Pandemie sind nur wenige Mitglieder aus dem Förderverein ausgetreten. Durch neue Mitglieder haben wir das gut kompensieren können. Wir sind jetzt beim Mitgliederstand kurz davor, die 200er-Marke zu knacken und hoffen, dass wir weitere Mitglieder gewinnen können.

Wie kann das nach eineinhalb Jahren Zwangspause gelingen?

Kaiser: Indem wir innovativ bleiben. Hinter den Kulissen hat sich in den vergangenen Monaten viel getan, damit wir wieder voll durchstarten können, sobald es die Situation erlaubt. Für unsere Aktiven war es enorm wichtig, dass nicht auch das interne Vereinsleben völlig zum Erliegen kommt. Deshalb haben wir die Phasen der Entspannung zwischen den Lockdowns genutzt, um die Attraktivität des Museums zu steigern. Das hat uns aufgebaut. Genauso wie die Tatsache, dass die Einschränkungen ja nicht nur uns, sondern alle betreffen. Immerhin einen positiven Aspekt kann man der Zwangspause abgewinnen: Wir haben Vorhaben realisieren können, die im laufenden Betrieb nur schwer umsetzbar gewesen wären.

Welche waren das?

Kaiser: In den Museumsräumen haben wir die Ausstellung etwas entzerrt und umgestaltet. In der Küche ist ein neuer, robuster Bodenbelag eingebaut worden. Die auffälligsten Neuerungen sind im Museumshof zu sehen. Von der Unteren Vorstadtstraße aus ist unsere voll funktionsfähige Uhr samt Zifferblatt an der Hauswand für Passanten gut sichtbar. Ein Meilenstein in unserer Konzeption. Außerdem zieren weitere aufwendig überarbeitete Zifferblätter den Museumshof. Und nicht zu vergessen: Unsere Neuzugänge, die Uhren aus Buchen, Korb, Leibenstadt und Sennfeld, sind inzwischen ebenfalls komplett restauriert. Hier ist von unseren Aktiven und Unterstützern ganz viel unentgeltlich geleistet worden.

Wann werden sich Besucher all das ansehen können?

Kaiser: Wir sitzen sozusagen in den Startlöchern. Größere Veranstaltungen werden in diesem Jahr aber vermutlich nicht mehr möglich sein. Deshalb wollen wir den kulturellen Aspekt hervorheben und den klassischen Museumsbetrieb vorsichtig wieder hochfahren. Erste Führungen mit kleinen Gruppen haben wir bereits absolviert. Versuchsweise wollen wir in den kommenden Monaten weitere Führungen zu festen Zeiten in einem regelmäßigen Rhythmus anbieten. Der Auftakt dafür ist am 19. September. Vorstellbar sind auch wieder Jahrgangstreffen. Natürlich immer unter Berücksichtigung der allgemeinen Entwicklung und der dann geltenden Vorgaben. Wann wir wieder zum Normalbetrieb übergehen können, ist schwer einzuschätzen. Wir hoffen auf das kommende Frühjahr.

Werden dann auch die zurückgestellten Projekte in Angriff genommen?

Kaiser: Unbedingt. Mir ist es schon längere Zeit ein wichtiges Anliegen, die Informationen zu unseren Ausstellungsgegenständen und die vielen Geschichten dahinter zu dokumentieren. Ein Fotograf hat inzwischen alle Exponate fotografiert. Im nächsten Schritt wollen wir überlegen, wie wir das sinnvoll digital aufbereiten können. Audio- oder sogar Videoguides für unsere Museumsbesucher wären eine tolle Sache. Das ist aber nichts, was man schnell mal nebenbei auf die Beine stellt. Bis das Konzept steht, werden wir noch an einigen Details tüfteln müssen.