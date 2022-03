Hilfe für Kinder in Kenia und Ecuador

Walldürn. Seit elf Jahren ist die Aktion „Reissäckchen“ eine der vielen Initiativen des Missionssekretariats der Franziskaner-Minoriten der Danziger Ordensprovinz. Zusammen mit der Stiftung „Create with Love“ (baue mit Liebe auf) unterstützt diese Aktion notleidende Kinder in Kenia und Ecuador in den drei sensibelsten Lebensbereichen: wertvolle Lebensmittel, Zugang zur Schulbildung und Gesundheitsversorgung. Die ganzjährige Aktion, die immer zu Beginn der Fastenzeit startet, steht unter dem Motto: „Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun“ (Gal 6,10). Jede Spende für die Aktion trägt automatisch zu einem konkreten Projekt bei. Mit dem Erlös führen die Franziskaner-Missionare Jahr für Jahr viele Hilfsprojekte für die Ärmsten und Schwächsten in Kenia und Ecuador durch. Folgende Projekte werden dabei realisiert: Mahlzeiten für Waisen- und Schulkinder, medizinische Versorgung und Medikamente für Kinder, Bau eines neuen Krankenhauses, sauberes Wasser aus zwei neuen Brunnenanlagen, Bildung und Spielplätze für Kinder. Auf den drei Grundpfeilern: „Fasten, Beten und Almosen geben“ baut diese Initiative auf und will auf ein gutes und menschenwürdiges Leben für alle aufmerksam machen. Auch die Franziskaner-Minoriten im Walldürner Konvent setzen sich für dieses Spendenprojekt ihrer Ordensprovinz ein und rufen die Mitchristen in der Seelsorgeeinheit und Umgebung auf, sich mit einer Spende zu beteiligen. (ac)

