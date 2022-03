Hilfe bei schwerem Schicksal für Zoey aus Mudau

Walldürn/Mudau. Ein großes Anliegen des Walldürner Zapfsäulenteams ist es weiterhin, die an Nierenkrebs und Lungenkrebs schwer erkrankte Zoey Stache aus Mudau und ihre Familie finanziell zu unterstützen, und durch diese Aktion der Familie Stache zu zeigen, dass Menschen aus der Region mit dieser fühlen und helfen möchten.

Spenden gesammelt

Das schwere Schicksal von Zoe (die FN berichteten) hat das Zapfsäulen Team in Walldürn sehr bewegt. So wurde auch weiterhin an der Esso-Station Spieler in der Buchener in Walldürn und bei der Bäckerei Günter in der Klosterstraße in Walldürn eine Spendenkasse zugunsten Zoey und ihrer Familie aufgestellt und auch im Clubheim der Eintracht 93 Walldürn wurde ein kleiner Anteil der in den letzten Monaten eingegangenen Spende gesammelt.

© Bernd Stieglmeier

Wie die Mutter der kleinen Zoey berichtete, mussten seit Dezember 2021 folgende weitere medizinische Behandlungen und Maßnahmen durchgeführt werden: Im Dezember vergangenen Jahres standen im Verlauf von vier Krankenhausbesuchen erneut viele Untersuchungen an – so unter anderem auch ein Lungenfunktionstest, Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen sowie ein MRT. Der Lungenfunktionstest war dabei leider nicht so, wie er sein sollte, was sich immer wieder auch im Lebensalltag der kleinen Zoey dadurch bemerkbar machte, dass sie immer sehr schnell aus der Puste war.

Nach den Weihnachtsfeiertagen erhielt die Familie Stache einen Anruf, dass beim Röntgen der Lunge eine Auffälligkeit festgestellt worden sei, doch das daraufhin zwei Tage vor Silvester durchgeführte MRT ergab sodann, dass erfreulicherweise keine neue zusätzliche Krebsdiagnose festgestellt werden konnte.

Klinikbesuche

Im Januar erfolgten dann nochmals alle zwei Wochen weitere Klinikbesuche mit zahlreichen weiteren Untersuchungen, und des Weiteren muste die Familie Stache mit Zoey auch noch in die Technische Orthopädie in Heidelberg, um dort feststellen zu lassen, ob Zoye die Orthesen und den Rollstuhl weiterhin noch benötigt, was sich nach den Untersuchungen als weiterhin erforderlich erwies.

Neue Orthesen

Da sich die bisherigen Orthesen sowie Nachtorthesen bei der Untersuchung zwischenzeitlich als zu klein erwiesen, benötigte Zoey nun neue, größere Orthesen und Nachtorthesen, ebenso wie einen neuen Rollstuhl, und die Familie Stache hofft, dass sie hierbei keine Probleme mit der Abrechnung bekommt.

Keine persönliche Übergabe

Um Zoey mit ihrer Familie auf ihrem Leidensweg finanziell zu unterstützen, hat das Tankstellenteam in den letzten Monaten mit zusammen mit der tatkräftigen Unterstützung auch durch die Bäckerei Falco Günter und durch das Clubheim der Eintracht 93 eine weitere Spende in Höhe von 1000 Euro gesammelt und nun angesichts der Corona-Omikron-Variante dieses Mal nicht persönlich an die Familie Stache überreicht, sondern auf das Spendenkonto der Familie überwiesen. ds/Bild: Stieglmeier