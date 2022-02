Hilfe bei kulturellem Auftrag

Walldürn. 20 Jahre ist es inzwischen her, dass die gemeinnützige „Richard und Anne Rohlf Stiftung“ gegründet wurde. Seit dem können sich zweimal im Jahr Institutionen in und Walldürn über großzügige finanzielle Förderungen freuen. Besonderen Fokus legt die Stiftung dabei auf die Förderung von Kunst und Kultur, der Kinder und Jugend sowie der Altenpflege.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Montag, 28. Februar, jährt sich der Todestag von Anne Rohlf. An diesem Tag, sowie am Todestag von Richard Rohlf im Juli, verteilt die Stiftung ihre Stiftungsmittel. Der Stiftungsvorstand, bestehend aus Dr.-Ing. Panos Koronakis-Rohlf, Mary Batzini-Koronakis und Akis Koronakis-Rohlf hat entschieden, in diesem Winterhalbjahr den Heimat- und Museumsverein in Walldürn zu unterstützen.

Erfreut über die Spende

Bürgermeister Markus Günther ist über die Spende sehr erfreut: „Soziale Verantwortung haben die Eheleute Richard und Anne Rohlf bereits von jeher übernommen. Es ist schön mit anzusehen, dass ihre Lebensphilosophie durch die Arbeit des Stiftungsvorstandes nach all den Jahren immer noch fortgesetzt wird.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund anderweitiger Verpflichtungen des Stiftungsvorstandes wurde Bürgermeister Markus Günther gebeten – stellvertretend vor Ort – die Spendenübergabe vorzunehmen. Entgegengenommen wurde der mit 2500 Euro dotierte Schecks am Donnerstag, 24. Februar, vom 2. Vorsitzenden des Vereines Georg Hussong.

„Wir freuen uns sehr über diese großzügige Unterstützung. Sie hilft uns bei der Umsetzung unseres kulturellen Auftrags“, so Georg Hussong. pm