Herrliche Aussicht genossen

Walldürn. Zwei Wanderungen bot die Ortsgruppe Walldürn des Odenwalklubs über die Ostertage an, am Karfreitag und am Ostermontag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Wanderung mit 18 Teilnehmern mit den Wanderführern Lothar Wohlfarth und Günter Schmidt führte von Walldürn auf den Engelberg bei Großheubach. Das Wetter war den ganzen Tag über traumhaft schön. Über die Ortschaften Gerolzahn, Gottersdorf, Wenschdorf, Bürgstadt und Miltenberg erreichte man nach sechs Stunden das Ziel, die Klosterschänke auf dem Engelberg. Die Wanderstrecke betrug 24 Kilometer und natürlich auch einige Höhenmeter. Zur Rückfahrt mit der Bahn mussten dann noch einmal vier Kilometer zurückgelegt werden.

Bei strahlendem Frühlingswetter machten sich am Ostermontag zwei Gruppen des Odenwaldklubs zu Panoramawanderungen bei Hirschhorn auf den Weg. Vom Bahnhof Eberbach führte die berggehende Gruppe auf dem Teilstück des bekannten Neckar-Steigs über den Gretengrund zum Waldklassenzimmer und zum Sattel über Igelsbach. Dort gingen die Wanderer auf die Suche nach dem Grenzstein zwischen den Bundesländern Hessen und Baden-Württemberg (ehemals Großherzogtum Hessen-Darmstadt und Großherzogtum Baden) und sie fanden ihn auch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach dem kräftigen Anstieg war die Strecke zum Schloss Hirschhorn eine erholsame und belebende Angelegenheit. Die Burganlagen beeindruckten die Tourengeher mit ihren gewaltigen Ausmaßen.

Die Gruppe mit Wanderführer Albert Ehrler machte zunächst einen Rundgang durch das immer wieder vom Neckarhochwasser bedrohte historische Städtchen Hirschhorn. Beim Aufstieg zum Schloss kam man am alten Bergfriedhof vorbei, der früher, wenn der Friedhof auf der anderen Neckarseite mit der Fähre nicht erreichbar war, als Begräbnisstätte diente. Beim Schloss genoss man die herrliche Aussicht auf die Neckarschleife. Weiter ging es auf dem sonnigen Panoramaweg am Steilhang entlang mit grandiosem Blick auf den Neckar und die aufblühende Natur. Schließlich wurde über die neue Neckarbrücke das linke Neckarufer erreicht. Dort hat sich die Wandergruppe an der hessischen Landesgrenze im „Grenzbuch“ verewigt. Ein weiterer Höhepunkt der Wanderung war der Besuch in der ältesten Kirche des Neckartals, der Ersheimer Kapelle.

Am späten Nachmittag trafen sich beide Gruppen in Ersheim zum abschließenden Mahl. Als Vertreter des Vorstands bedankte sich Karl-Friedrich Berberich bei den Wanderführern Albert Ehrler und Werner Weigand für die gelungene Ostermontagstour. Zur guten Stimmung während des Tages trugen auch die Frühlingsgedichte von Hannelore Bausback-Assion und von Erich Kästner bei.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3