Das Gebäude der ehemaligen Wäscherei Kast in Walldürn gehört nun der Vergangenheit an. Die Firma Eckert Industrieabbruch aus Lauda-Königshofen hat das marode Haus in der Walldürner Hauptstraße an der Ecke Manggasse abgerissen. Am Montag wird der Bauschutt noch abgefahren.

„Ganz so einfach gestaltete sich der Abbruch jedoch nicht“, wie der Bauleiter Lukas Kaufmann vom Walldürner Bauamt

...