Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Walldürn - Wallfahrtssaison beginnt am kommenden Sonntag mit einem Festgottesdienst in der Basilika Hauptwallfahrtszeit soll nahezu im gewohnten Rahmen stattfinden

Die Durchführung der großen Prozessionen an Fronleichnam und dem Großen Blutfeiertag sowie der beiden großen Lichterprozessionen wird noch geklärt. © Dörr