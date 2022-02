Harte Zeiten für Ente, Gans und Co.

Miltenberg. In Miltenberg herrscht die Geflügelpest. Während an der Alten Mainbrücke schon rege Betriebsamkeit herrscht – die Wartungsarbeiten am Bauwerk und an der Rampe werden zügig durchgeführt – ist unten am Mainufer das Federvieh auf sich allein gestellt.

„Geflügelpest“ warnen diverse Verkehrsschilder. Das Füttern der Enten, Schwäne, Gänse und Co. ist verboten. Hunde sollen an der Leine geführt werden, heißt es als wichtige Zusatz-Angaben auf den Hinweistafeln.

Wie äußert sich die Geflügelpest?: Die Geflügelpest ist eine hoch akut verlaufende, fieberhafte Viruserkrankung. Nach einer kurzen Inkubationszeit verläuft die Erkrankung schnell und endet für die betroffenen Tiere meist tödlich.

Betroffene Tiere zeigen Symptome wie hohes Fieber, Appetitlosigkeit, Schwäche, Teilnahmslosigkeit und Atemnot.

Ist Geflügelpest auf Menschen übertragbar?: Eine Ansteckung ist nur bei engem Kontakt zu erkrankten Vögeln möglich. Ansteckend sind vor allem die Ausscheidungen erkrankter Vögel sowie mit Viren verunreinigter Staub in den Federn. rsc