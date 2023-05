Handgemachte Musik im Kaiserhof

Walldürn. Zum Abschluss der „Frühlings(T)räume im Kaiserhof“ spielt am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr die Band „Vocustic“ in der Museumsscheune in der Unteren Vorstadtstraße 45 handgemachte Musik vom Feinsten.

Charlotte (Gesang) und Achim Schinnagel (Cajon) mit Harald Eirich (Gesang, akustische Gitarre) frönen gemeinsam in guter alter Lagerfeuermanier der Jugendzeit mit Songs aus den 60er bis 80er Jahren.

Zu hören sind neben bekannten Titeln von Joan Baez, America und CSNJ auch rockige Töne von CCR, den Beatles oder den Slades, aber auch aktuelle Songs.

Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.