Gute Nachtruhe wird oft unterschätzt

Walldürn. Wer gut schläft, ist wacher, vitaler und lebensfreudiger – so das Fazit des aus Funk und Fernsehen bekannten Schlafexperten und Präventologen Markus Kamps. Seit Jahren hält er beim Walldürner Einrichtungshaus „wohnfitz“ Kundenvorträge zum Thema Schlaf, schult und unterstützt die Kundenberater. Im Rahmen der Gesundheitstage wird er am 11. und 12. Februar wieder vor Ort sein; im Vorfeld unterhielt er sich mit den Fränkischen Nachrichten über die oft unterschätzte Nachtruhe.

„Schlafen ist das A und O für Körper, Geist und Seele“, räumt Kamps ein. Das jedoch muss man erst einmal zu erkennen wissen: „Bei Schlafstörungen kann einem nur geholfen werden, wenn die Grundeinstellung stimmt und man den Schlaf als wichtig ansieht“, betont er. Hier sei im Auge zu behalten, dass der Mensch sich als tagaktives Säugetier versteht und zu seiner Regeneration ausgedehnte Ruhephasen zwingend benötigt, für die er tagsüber in den meisten Fällen keine Zeit hat. Zu kurzes oder unruhiges Schlafen wirke sich dahingehend weitaus intensiver auf die physische und psychische Verfassung des Menschen aus als oft gedacht: „Mehr als 70 Prozent aller Gesundheitsprobleme sind in irgendeiner Weise mit dem Schlaf vernetzt“, lässt Markus Kamps wissen und spricht von negativen Einflüssen auf das Immunsystem, Verdauungsproblemen wie Heißhungerattacken Herz-/Kreislaufproblemen bis hin zu erhöhtem Infarktrisiko sowie Differenzen im Hormonhaushalt.

Schlafexperte Markus Kamps spricht bei wohnfitz über den Wert und die Bedeutung einer guten Nachtruhe. © Carsten Nachlik Photography

Hier könne man von einem nicht ungefährlichen Kreislauf sprechen: „Wer schlecht schläft, ist oft gereizter, vergesslicher und mürrischer – und wer sich ständig aufregt, kommt langsamer zur Ruhe, schläft unruhiger, schüttet Stresshormone aus und hindert sich dann umso intensiver am Einschlafen“, gibt der Experte zu bedenken.

Als umso unverständlicher mutet für ihn an, dass viele Menschen dem Schlaf keine höhere Bedeutung zumessen. „Vermutlich denken sie sich, dass man in der Nacht sowieso nichts mitbekommt und es daher schon nicht so wichtig ist“, erklärt er. Es gibt aber noch eine zweifelhafte Steigerung: „Wenn das Schlafen unterschätzt wird, dann wird das Bett erst recht unterbewertet“, betont Kamps. Das beginne bei der Ausstattung, schließlich erfordert auch das Schlafgemach eine gewisse Wartung: Kissen seien alle drei bis fünf Jahre, Matratzen nach spätestens zwölf Jahren, Lattenroste nach zwölf bis fünfzehn Jahren und Decken nach acht Jahren zu wechseln. „Oft merkt man als Verbraucher nicht, wenn das Bett schlecht ist“, merkt er an. Häufig sei der suboptimale Zustand ein Auslöser der Volkskrankheit Rückenschmerzen. „Treten sie auf, hängen sie in vielen Fällen mit Schlafproblemen und dem Bett zusammen. Hier sollte man als Erstes überlegen, welches Teil als Hauptursache am ehesten in Frage kommt und beim Ältesten anfangen“, so Kamps, der schon früh mit dem Schlafen in Verbindung kam - seine Eltern besaßen drei Bettenfachgeschäfte. „Ich habe schon immer gern geschlafen“, bemerkt er augenzwinkernd.

Schlaf etwas kosten lassen

Aber auch ein Bett muss eines Tages ersetzt werden, idealerweise durch ein Besseres. Das sei nur indirekt eine Frage des Preises: Weder sei ein teureres Bett automatisch besser noch das besonders preiswerte Schnäppchen immer erste Wahl. Dennoch solle man sich das Schlafen „durchaus etwas kosten lassen“, um eine gute Nachtruhe zu haben und sich Zeit nehmen. „Es ist ratsam, vor dem Bettenkauf das bisherige eigene Bett nach seinen Stärken und Schwächen zu bewerten - das sind gute Parameter für einen guten Neukauf“, verrät Markus Kamps und empfiehlt den Kauf ausschließlich in Fachgeschäften mit gut ausgebildeten Beratern. „Ein gutes Bett passt sich dem Körper an, stützt ihn und sorgt für ein Ambiente, in dem man sich gern nieder lässt“, fasst er zusammen.

Zu „wohnfitz“ pflegt er eine jahrelange Verbundenheit: „Das Haus mit seinen zehn zertifizierten Bettenfachberatern ist zum Thema Bett und Schlaf hervorragend aufgestellt. Hier hat man schon immer gewusst, wie wichtig gutes Schlafen ist – was wiederum zu meinem persönlichen Antrieb passt, Schlafberatung aus Leidenschaft zu geben!“, schildert er. Bleibt noch eine Frage: Gibt es „Geheimtipps“ oder gar Patentrezepte für gutes, gesundes Schlafen? Hier hat Markus Kamps eine klare Empfehlung auf Lager: „Man sollte zu Bett gehen, wenn man müde ist und seinen individuellen Schlafrhythmus ernst nehmen!“ ad