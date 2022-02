„Günstige Lösung“

Walldürn. Um die Situation am Verkehrsknoten in der Buchener Straße zu verbessern, fordert die SPD-Fraktion im Gemeinderat seit längerer Zeit die Einrichtung eines Kreisverkehrs. Eine auf zwei Jahre befristete Testphase soll Klarheit bringen, ob eine solche Regelung in Stoßzeiten zu einem flüssigeren Verkehrsfluss und somit mehr Sicherheit beitragen kann.

In der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Nibelungenhalle hat nun die DCB-Fraktion einen eigenen Antrag eingebracht, der als kostengünstige Variante eine veränderte Beschilderung zum Ziel hat. Demnach sollen Verkehrsteilnehmer von der Waldstraße kommend nur noch nach rechts abbiegen und nicht mehr geradeaus in Richtung Innenstadt fahren können. Alle sonstigen bisherigen Regelungen sollen erhalten bleiben.

Wer von der Waldstraße aus in die Innenstadt fahren will, müsste dann erst stadtauswärts in den Kreisverkehr und von dort wieder zurück in Richtung Stadtmitte fahren.

„Nach unserer Einschätzung könnte sich damit das Verkehrsproblem an dieser Stelle sehr kostengünstig lösen lassen“, schreibt die DCB in ihrem Antrag. Deshalb solle zunächst diese Variante getestet werden und der probeweisen Einrichtung eines zusätzlichen Kreisverkehrs vorangehen. rs