Grünes Licht für Ausbau des Radwegs

Amorbach/Kirchzell. Gute Nachricht für alle, die zwischen Amorbach und Kirchzell das Rad nutzen: Der Ausschuss für Energie, Bau und Verkehr des Landkreises Miltenberg hat am Dienstag grünes Licht für den Radwegausbau im Rahmen des Landkreis-Radverkehrskonzeptes gegeben.

Für die Umsetzung wird ein zeitlicher Rahmen von rund einem Jahr geplant, kosten soll der Ausbau rund 1,1 Millionen Euro zuzüglich Grunderwerb von rund 1500 Quadratmetern.

Im Ausschuss hatte man zunächst darüber nachgedacht, den Weg mit Mitteln aus der Förderrichtlinie „Stadt und Land“ auszubauen. Das hätte den Charme gehabt, dass bis zu 75 Prozent der Kosten vom Staat übernommen worden wären – allerdings hätte man den Weg auf der gesamten Länge gemäß den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) ausbauen müssen. Da der Weg auf einem kleinen Teil zu schmal ist, hätte es umfangreiche Eingriffe in die Topographie gebraucht, was auch die Dauer der Umsetzung auf bis zu drei Jahre verlängert hätte. Zudem ist das Programm nur bis Jahresende geöffnet, ob es weitergeht, steht in den Sternen.

Da war es keine Überraschung, dass der Ausschuss einer anderen Variante den Vorzug gab. Der Weg vom Kirchzeller Ortsteil Buch bis zum Bubenweg wird demnach neu asphaltiert, ebenso der bestehende Radweg auf dem Bubenweg. An einer Natursteinmauer ist der Weg allerdings nicht 2,5 Meter zuzüglich Banketten breit, wie es die ERA-Vorgaben fordern. Diese Tatsache verhindert die staatliche Förderung. Auf dem Abschnitt des bestehenden Forst- und Wirtschaftswegs bis zum Kreisaltenheim sind Steigungen von bis zu acht Prozent zu meistern, weshalb eine Ruhefläche eingerichtet werden soll. Im weiteren Verlauf des Radwegs über die Herzogin-von-Kent-Straße bis zur Debonstraße sind keine Maßnahmen notwendig.

Vorhandenen Weg nutzen

Insgesamt bietet die Lösung die Vorteile, dass der vorhandene Weg genutzt werden kann, nur vereinzelt gerodet werden muss und das Projekt voraussichtlich binnen eines Jahres umgesetzt werden kann, so das Landratsamt. pm