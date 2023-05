Grünes Licht für Agri-Park

Walldürn. Bauanräge standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt im Walldürner Gemeinderat (ATU) unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther im Haus der offenen Tür.

Seine Zustimmung erteilte der Ausschuss zu Umbauarbeiten am Café-Bistro „Linde“, die den Einbau von zwei Wohnungen, die Aufstockung eines flachen Bauteils, den Ausbau und die energetische Sanierung des Dachgeschosses vom Hauptgebäude und den Neubau eines Nebengebäudes für Fahrräder und Müllbehälter vorsieht. Dies mit der Maßgabe, dass die Dacheindeckungsfarbe den Farben der Umgebung anzupassen ist und keine reflektierenden Farben und Materialien verwendet werden, und ferner ausreichend Stellplätze gemäß gesetzlicher Auflagen nachzuweisen sind.

Anträge positiv beschieden

Ebenfalls mit der Maßgabe, dass die Dacheindeckungsfarbe an den vorhandenen Bestand anzupassen ist und keine reflektierenden Farben und Materialien verwendet werden, erteilten die ATU-Mitglieder dem Bauantrag der Firma Wilhelm Hess auf einem Grundstück in der Blumenstraße für den baulichen Lückenschluss zwischen der Kommissionshalle und dem Regallager in vorgelegter Form einstimmig zu.

„Grünes Licht“ erfuhr dann unter der Maßgabe, dass die Vorgaben des Bebauungsplanes eingehalten werden, der Bauantrag aus Neusaß zur Errichtung einer AGRI-PV Freiflächenanlage auf Grundstücken im Gewann Etzheumatten in Glashofen-Neusaß - im Bebauungsplangebiet „AGRI-PV Neusaß II“ gelegen.

Solarenergie im Blick

Dieses Projekt „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ mit einer Leistung von ca. 2,5 MV, dient der Erzeugung von elektrischer Energie, die in das offene Stromnetz eingespeist wird. Auf der Grundfläche erfolgt eine landwirtschaftliche Nutzung als Acker- und Grünland. Die Anlage wird aus mehreren Reihen senkrecht montierter Solarmodule gebildet. Jede Reihe hat eine Länge von bis zu circa 200 Metern und eine Höhe von circa drei Metern. Die Konstruktion folgt in der Höhenlage dem natürlichen Geländeverlauf, eine Einebnung oder Anpassung des Geländes erfolgt nicht.

Neben den Modulreihen wird auf den Grundstücken eine Transformatorstation in begehbarer Bauweise errichtet. Diese beinhaltet eine Mittel- und Niederspannungsschaltanlage sowie einen Mittelspannungstransformator. Nötige Verkabelungen erfolgen unterirdisch, soweit diese nicht entlang der Modulreihen geführt werden. Als Einfriedung ist ein zwei Meter hoher Stabmatten- oder Maschendrahtzaun voraussichtlich mit Übersteigschutz vorgesehen.

Mit großem Interesse zur Kenntnis genommen wurde von den ATU-Mitgliedern das Referat der Biotopverbundbotschafterin Luise Klingmann vom Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis zum Thema „Kommunale Biotopverbundplanung“ (die FN berichteten).

Danach beschloss der Ausschuss die Vergabe für die Estricharbeiten im Rahmen der Sanierung der Grundschule Walldürn an die Firma Poranzl aus Neukirchen zu deren Angebotssumme von rund 53 268 Euro. Die erforderlichen Finanzmittel sind im Haushalt 2023 bereitgestellt.

Weiterhin beschlossen wurde in einstimmigem Votum die Vergabe der Ingenieursleistungen „Abwasserbeseitigung“ im Zuge der Sanierung Ortsdurchfahrt Rippberg B 47 mit einer Angebotssumme von rund 94 186 Euro an das Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden sich auf rund 4,4 Millionen Euro für die Sanierung der Entwässerung der Ortsdurchfahrt Rippberg B 47 sowie für die Sanierung der Entwässerung der Hornbacher Landstaße in Rippberg belaufen. Die Finanzmittel sind im Haushalt 2023 bereitgestellt.

Auf Grundlage des geprüften Angebots und unangemessen hohen Preises (9934 Euro und damit Überschreitung der Kostenschätzung um 32,5 Prozent) wurde im Zuge der Abwasserbeseitigung und des Vollzugs der Eigenkontrollverordnung wurde die Ausschreibung für die Vergabe der TV-Untersuchung in den Ortsteilen Rippberg und Hornbach durch die Verwaltung aufgehoben. Die Maßnahme wird noch einmal erneut beschränkt ausgeschrieben.

Last but not least beschloss der Technsishe Ausschuss die Vergabe des Gewerks „Innentüren“ im Zuge des Anbaus eines Treppenhauses an der Grundschule Rippberg an die Schreinerei Baier aus Rippberg zum Angebotspreis von rund 32 516 Euro. ds