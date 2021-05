Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Es dauert zwar noch eine Weile, ehe in Altheim Jubiläum gefeiert wird. Aber für eine gute Planung ist es nie zu früh – und so denkt man schon an das Jahr 2024.

Altheim. 2024 feiert Altheim sein 1250-jähriges Bestehen. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, wurden im vergangenen Jahr die Vorbereitungen dazu aufgenommen. Die Bevölkerung wurde

...