Großes Interesse für Werk der Künstlerin Laurette Succar

Walldürn. Anfang dieser Woche waren Schüler der Französischklassen 8 und 9 Konrad-von-Dürn-Realschule mit ihrer Lehrerin Daniela Binnig zu Gast in der Galerie Fürwahr. Eingeladen hatte das Vorstandsteam des neu gegründeten Vereins „kunstreich“: Ramona Paar, Ann-Kathrin Beyersdorfer und Gaby Eder-Herold.

So wurden siebzehn Jugendliche in der aktuellen Ausstellung mit Arbeiten von Bildhauer Kurt Grimm, Malerin Waltraud Kunz und Autorin und Künstlerin Laurette Succar begrüßt. Alle Schüler brachten Aufmerksamkeit und Neugierde für die gesamten Exponate mit. Insbesondere aber galt der Künstlerin Succar ein großes Interesse. Als Poetin mit zahlreichen Veröffentlichungen von Gedichtsammlungen hat die in Paris lebende, gebürtige Libanesin, auch Workshops mit Schülern im Rahmen von „Poésie dans la classe“ erfolgreich durchgeführt. Sich mit diesen – in französischer Sprache entstandenen – Schülergedichten zu befassen, war nun die Idee für die Walldürner Schüler der Konrad-von-Dürn-Realschule.

Grundlage dafür ist das Ergebnis eines Workshops von L. Succar mit 27 Schülern des Lycée International Aflec de Dubai. Im daraus entstandenen Bändchen „Et le soleil vécut dans l’eau“ finden sich auf rund 100 Seiten Gedichte der Workshopteilnehmer.

Zunächst, so berichtete Lehrerin D. Binnig, hatte man in den Schulklassen die Übersetzung der französischen Schülergedichte im Blick. Sehr bald aber stellte sich bei den jungen Leuten der Wunsch ein, selbst mit Lyrik experimentieren zu wollen. Sowohl Mädchen wie auch Jungen finden innerhalb des Unterrichts Gefallen daran, Poetisches zu gestalten. Nachdem Gaby Eder-Herold ein Schreiben von Laurette Succar vorgelesen hatte, in dem die Künstlerin ihre Freude über das Projekt der Walldürner Schüler und deren Eifer zum Thema Poesie Ausdruck verlieh, lasen die Jugendlichen allererste Versuche ihrer Dichtkunst vor. Dafür durften sie spontanen Beifall einheimsen.

Ramona Paar bescheinigte den jungen Leuten, bereits jetzt gewonnen zu haben aufgrund ihres Mutes, sich mit dem anspruchsvollen Thema zu befassen und die Ergebnisse auch zu präsentieren. Der Vorschlag von „kunstreich“ zum Ende des Schulprojekts ein Heft mit den Schülergedichten drucken zu lassen, gefiel ebenso wie das Angebot, diese Gedichtesammlung auch in der Galerie Fürwahr auszulegen und zur Auffrischung der Klassenkassen verkaufen zu können. Dadurch könnte mit einem kleinen Zuschuss auch die Reisekasse aufgebessert werden, denn man plant mittelfristig einen Besuch bei Schülern in der Partnerstadt Montereau. Erste Kontaktaufnahmen per Video-„Konferenz“ wurden bereits gemacht. Alle hoffen nun darauf, dass diese Fahrt nach Montereau realisierbar sein wird, möglicherweise auch erst in der Zeit nach Beendigung der Pandemie. Ganz sicher wird bei einer der nächsten Video-Schaltungen mit den französischen Schülern auch das Thema „Poésie dans la classe“ angesprochen werden. Noch ist das Projekt in den Französischklassen der Konrad-von-Dürn-Realschule ganz am Anfang. Aber alle Beteiligten sind optimistisch und Lehrerin D. Binnig nimmt sehr gerne das freundliche Angebot von Laurette Succar zu einer Kontaktaufnahme an. Auch wenn es momentan zu keinem Workshop mit der Autorin kommen kann, wird durch den Erfahrungsaustausch der beiden sicher eine gute Grundlage zum Gelingen des Projekts gelegt. Nach einem ausgiebigen Rundgang durch die drei Etagen der Galerie Fürwahr und einem erfrischenden Getränk ging es zur letzten Unterrichtsstunde des Tages zurück ins Auerberg-Schulzentrum. Schüler und Lehrerin bedankten sich für die Einladung und Ann-Kathrin Beyersdorfer sicherte für den gesamten Vorstand weitere Unterstützung und Begleitung des Poesie-Projekts zu. Für die Verantwortlichen des jungen Vereins war dieser Schülerbesuch ein weiterer Glanzpunkt nach der ersten Vernissage unter neuer Regie im Juli in der Galerie Fürwahr. Auch das Vorhaben, unterschiedlichste Generationen für Kunst, Literatur und Musik zu begeistern, nimmt nun Anlauf.