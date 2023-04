Großeinsatz im Wildpark

Walldürn. Zahlreiche Mitglieder des Wildparkvereins trafen sich am Samstag, um in dem Tiergehege einen Frühjahrsputz durchzuführen. Nachdem die Zaunanlage im vergangenen Jahr vorsorglich gegen das Eindringen des Wolfes gesichert wurde, waren noch Restarbeiten zu erledigen. Dabei wurden auch Reinigungsarbeiten, vor allem im Wildschweingehege und an der Zaunanlage, durchgeführt. Der Wildparkverein wurde im Jahr 1984 gegründet. Das Beobachtungsgehege hat sich inzwischen zu einem interessanten Ausflugsziel entwickelt und wird seit fast 40 Jahren von ehrenamtlichen Tierfreunden unterhalten. Zum Abschluss der Arbeiten dankte der Vorsitzende des Vereins, Stefan Michel, für die tatkräftige Mithilfe und lud zu einem Vesper in die Hirschhütte ein. Bild: Friedbert Günther

