Große Verdienste um Partnerschaft

Walldürn. Beim Festakt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Montereau und Walldürn im „Haus der offenen Tür“ gab es auch eine besondere Ehrung: Bürgermeister Markus Günther zeichnete im Namen der Stadt und auf Beschluss des Gemeinderates Chantal Jamez für ihre langjährigen besonderen Verdienste um die Städtepartnerschaft mit der Erinnerungsmedaille der Stadt Walldürn in Bronze aus.

Wie der Bürgermeister betonte, ist Chantal Jamez seit über 20 Jahren schon der Motor und das Herz der Städtepartnerschaft und stetige Ansprechpartnerin für alle Belange dieser „Jumelage“. Unermüdlich fungiere sie hierbei als Übersetzerin, als Mittlerin und als Organisatorin und somit als zentrale Schnittstelle. Nachdem sie als Bürgermeisterstellvertreterin und als Leiterin des Tourismusbüros in Montereau aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sei, habe sie sich danach dennoch auch weiterhin in vorbildlicher Weise ehrenamtlich für die Belange dieser Städtepartnerschaft eingesetzt.

Während ihres Wirkens im Dienste und zum Wohle dieser Städtepartnerschaft seien viele große Freundschaften entstanden, was nicht zuletzt ihrem großen persönlichen Einsatz zu verdanken sei. Daher habe sich die Stadt entschlossen, Chantal Jamez die Erinnerungsmedaille der Stadt in Bronze zu verleihen. Dies solle ein kleines Zeichen der großen Dankbarkeit ihr gegenüber sein. Mit der Verleihung befinde sie sich in einer ehrenvolle Reihe verdienter Persönlichkeiten, die sich in der Vergangenheit um die Stadt besonders verdient gemacht hätten. Nach der Überreichung dankte Bürgermeister Markus Günther der so Geehrten noch einmal für all das von ihr in den zurückliegenden über 20 Jahren für die Städtepartnerschaft Geleistete, verbunden mit der Hoffnung auf hoffentlich noch recht viele freundschaftliche Begegnungen mit ihr und all den Freunden aus Montereau. ds