Große Freude über zahlreiche gute Wünsche

Walldürn. An ihrem 100. Geburtstag am Montag durfte Elisabeth Rosner Bürgermeister Markus Günther als einen der ersten Gratulanten in der Cafeteria des AWO Wohn- und Pflegezentrums „Maria Rast“ begrüßen. Bei einem Gläschen Sekt wünschte der Rathauschef der Jubilarin beste Gesundheit und alles Gute für das neue Lebensjahr.

Neben einem Blumenstrauß in den Farben der Stadt Walldürn überreichte er eine Urkunde des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der sich auf diesem Weg in die Schar der Gratulanten einreihte.

Glück- und Segenswünsche überbrachte an diesem Tag auch Franziskanerpater Irenäus Wojtko, bevor Elisabeth Rosner ihren Ehrentag am Nachmittag im Kreis der Familie feierte. rs

