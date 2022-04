Gottesdienst in der Kirche St. Marien

Walldürn. Die Corona-Pandemie der vergangenen zwei Jahre hat das ganzes Leben in vielfältiger Weise eingeschränkt. Die Besuchseinschränkungen bei allen Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen betrafen natürlich auch das „Odenwald Hospiz“. Auch die Gedenkveranstaltungen für im Hospiz verstorbene Gäste, die regelmäßig alle vier Monate in der Kapelle „Maria Rast“ angeboten wurden, konnten nicht stattfinden.

Da die bisherigen Schutzmaßnahmen weitgehend zurückgenommen sind, gibt es wieder die Möglichkeit, sich zu treffen, in Anbetracht der Zeitspanne von zwei Jahren allerdings in etwas größerem Rahmen.

Am Samstag, 30. April, um 11 Uhr findet in der Kirche St. Marien ein ökumenischer Gottesdienst zum Gedenken an die während der Pandemie im „Odenwald Hospiz“ verstorbenen Gäste statt. Der Gottesdienst wird musikalisch umrahmt sein, die Namen aller in diesem Zeitraum verstorbenen Hospizgäste werden verlesen.

Hierzu sind alle Angehörigen und Freunde der Verstorbenen willkommen.