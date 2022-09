Gospels und Balladen

Miltenberg. „25 Jahre Rejoice – Gospel & mehr“, dazu findet ein Jubiläumskonzert am Samstag, 1. Oktober, um 19 Uhr in der Johanneskirche in Miltenberg statt. Bei schönem Wetter eventuell auf dem Kirchplatz Open Air.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit einem abwechslungsreichen Programm erwarten Petra Bauer, Hans Burkhardt, Eva-Maria Osterrieder und Michael Picard die Besucher. 25 Jahre sind es nun, dass Rejoice mit Gospels, Spirituals, Rock- und Popballaden sowie Eigenkompositionen ihr Publikum begeistert, durch A-cappella Stücke und Begleitung der Lieder mit E Piano, Gitarren & Percussion, gefühlvoll eingesetzt.

Veranstalter ist die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. Einlass ist ab 18 Uhr. Keine Reservierung. Eintritt ist frei, über Spenden freuen sich die Musiker.