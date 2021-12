Goldschmitt nicht bei der CMT

Walldürn/Höpfingen. Die Goldschmitt techmobil GmbH wird nicht als Aussteller an der CMT 2022 teilnehmen. Aufgrund der kürzlich beschlossenen Verschärfungen der Messeauflagen auf 2G+ ist davon auszugehen, dass in Verbindung mit der aktuellen Entwicklung des Infektionsgeschehens, das Besucherinteresse deutlich zurückgehen wird, so das Unternehmen in einer Mitteilung.. Ein positives Markenerlebnis ist unter den geltenden Auflagen in unseren Augen kaum zu realisieren. Gleichzeitig beurteilt das Unternehmen das Sicherheits- und Hygienekonzept der CMT im Sinne der Gewährleistung eines maximalen Gesundheitsschutzes positiv. Trotzdem möchte man mit der Entscheidung den Empfehlungen der Bundes- und Landesregierung sowie des Robert-Koch-Instituts nachkommen und Großveranstaltungen zum Schutze der Mitmenschen meiden.

