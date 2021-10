„Glaubwürdigkeit muss von innen kommen“

Zum Abschlussgottesdienst der Wallfahrtssaison 2021 in Form eines Pilgeramts fanden sich am Sonntagvormittag noch einmal zahlreiche Wallfahrer und Gottesdienstbesucher in der festlichen Wallfahrtsbasilika ein.

Walldürn. Im Mittelpunkt des Abschlussgottesdiensts stand die Festpredigt des Stadtpfarrers und Wallfahrtsleiters P. Josef Bregula OFM. Feierlich umrahmt wurde das Pilgeramt von Kirchenmusiker Sven Geier an der Dauphin-Orgel und von Sopranistin Katrin Agbowo.

Nach dem feierlichen Einzug von Hauptzelebrant, Konzelebranten und eines Ministranten zu den Klängen der Orgel und dem Gemeindegesang stellte Josef Bregula in seiner kurzen Begrüßungsansprache fest, dass man sich als Gemeinde Gottes versammelt habe: Große und Kleine, Alte und Junge, Arme und Reiche, Einflussreiche und eher im Hintergrund Lebende, alles in allem also eine bunte Mischung.

„Wer unter uns ist groß?“

Bregula stellte die Fragen in den Raum: „Wer unter uns ist groß?“, was macht den Menschen groß in der Öffentlichkeit, am Arbeitsplatz oder in der Schulklasse, im Bekannten- und Freundeskreis, im engsten Umfeld? Und was macht den Menschen groß vor Gott?“ Er forderte die Zuhörer auf: „Hören wir auf unseren Herrn, der für uns Weg, Wahrheit und Leben ist.“

Rückblickend erinnerte er an das Leitwort für das Wallfahrtsjahr 2021 „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir“ aus dem Buch Jesaja. Viele Monate habe man kleine Gruppen und zahlreiche Einzelpilger an diesem Gnadenort begrüßt und wieder verabschiedet. Man sei dankbar, dass trotz der andauernden Pandemie die Wallfahrt im kleinen Rahmen durchgeführt werden konnte. So seien auch während der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit im Sommer immer wieder kleinere Gruppen gekommen, die ihre Tradition und teilweise auch die Fußwallfahrten weiter pflegen wollten.

Im Pilgeramt zum Abschluss des Wallfahrtsjahres seien allen eingeladen, Jesus zu begegnen und sich von ihm im Glauben stärken lassen.

Nach den von Heinz-Peter Grießer und Michael Mayer vorgetragenen Lesungen aus dem Buch Jesaja und aus dem Brief des Apostel Johannes an die Hebräer sowie nach der Verkündigung des Evangeliums nach Markus merkte Josef Bregula an, dass man fast sagen könne: „Jünger sind auch nur Menschen“. So, wie sie da geschildert würden, seien sie uns Christen von heute fast ein wenig sympathisch, weil „wir ihr Verhalten von uns selber her nur zu gut kennen“. Und man könne weiter fragen: „Ist es nicht menschlich, vorwärtskommen zu wollen?“ Für den Philosophen Friedrich Nietzsche sei das höchste der Gefühle der Wille zur Macht gewesen. Und Macht hänge mit „machen“ zusammen –nicht nur vom Wort her. „Wir Menschen verknüpfen Macht oft auch mit Leistung. Wer zahlt, schafft an. Wer etwas leistet, der darf mitreden, der wird befördert, steigt auf und kriegt Gehaltserhöhung“. Macht zu erlangen und auszuüben scheine also etwas zu sein, was tief im Menschen drinstecke. Die Jünger hätten sich da wohl nicht ausnehmen können. Sie hätten anscheinend gedacht, dass die Gottesherrschaft, die Jesus verkündigte, nichts anderes sein würde als eine Staatsform. „Jesus meinte mit Gottesherrschaft aber etwas anderes als weltliche Machtausübung, die mit einem religiösen Deckmäntelchen getarnt ist“, so Pater Bregula. Gottesherrschaft funktioniere nicht nach den Gesetzen von Politik, nicht nach den Mechanismen einer Hierarchie.

An Jesus könne man ablesen, was es mit der Gottesherrschaft auf sich hat: Sie sei ein einziger Abstieg, eine Karriere nach unten. Sie beginne damit, dass Gott herabsteige und in Jesus Mensch werde, sie setze sich fort im Herabbeugen Jesu zu den armen, ausgestoßenen und leidenden Menschen, und sie führe über das Kreuz zum Hinabstieg in das Reich des Todes. Erst dann beginne die Herrlichkeit der Auferstehung. Indem Jesus hinabgestiegen sei, könnten nach ihm andere aufstehen und ihr Haupt erheben, freier atmen und befreit gehen. In seinem Tod habe er uns das Leben geschenkt. Die Jünger hätten all dies nicht verstehen können oder wollen. Sie hätten immer noch in menschlichen Maßstäben gedacht. Aber Jesus habe ihnen noch einmal erklärt, dass seine Jünger-Gemeinde nicht die Machtverhältnisse kopieren solle, die sonst überall gelten. Sie sollte eine alternative Gesellschaft sein. Hier solle keine Herrschaft ausgeübt werden, hier solle nicht Macht missbraucht werden.

Nicht auf äußere Macht schauen

Wer der Größte sein wolle, solle der Diener aller sein. Wer der Erste sein wolle, der solle sich hinten anstellen. Damit die Gottesherrschaft wachsen könne, brauche es keine äußeren Machtmittel, sondern vielmehr Glaubwürdigkeit, die von innen herauskomme, sowie die ehrliche Bereitschaft, mit Jesus eine Karriere nach unten zu machen.

Vielleicht würden sich so viele Menschen von der Kirche distanzieren, weil sie zu sehr auf äußere Macht schaue. Vielleicht seien deshalb so viele Menschen von den Pfarrgemeinden enttäuscht, weil es da auch zu sehr um Prestige gehe, um Karriere nach oben anstatt nach unten.

Nachdem man miteinander die heilige Eucharistie gefeiert habe, beende man die Wallfahrtssaison 2021 offiziell, so Bregula abschließend. „Ich freue mich sehr, wenn auch weiter viele Pilgerinnen und Pilger nach Walldürn kommen“, sagte er und hoffte, dass die Walldürner Wallfahrt zum heiligen Blut bald wieder im gewohnten Rahmen und ohne pandemie-bedingte Einschränkungen durchgeführt werden kann. Bregula dankte allen, die den Gottesdienst mitgefeiert hatten und so ihre Verbundenheit mit dem Wallfahrtsort bezeugten.

Besonders danke er dem Organisten Sven Geier für die Umrahmung sowie allen, die bei der Liturgie mitgewirkt hatten, und besonders bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern im Ordnerdienst, bei Zutrittskontrolle, der Teilnehmer-Registrierung und der Desinfektion der Kirche.