Glasfaserausbau startet im April

Walldürn. Der Glasfaserausbau in der Walldürner Kernstadt und den Ortsteilen beginnt im Jahr 2023. Der gesamte Ausbau wird von der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) umgesetzt. Dazu wurden bei der Gemeinderatssitzung am Montag die Ergebnisse der Planung sowie der Zeitplan vorgestellt.

Bernd Henkel von der BBV eröffnete dem Gremium, dass der Baubeginn für April geplant ist. Die Arbeiten in Walldürn und in den Ortsteilen sollen bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

Die BBV nutzt Bestandsrohre. Ein Teil der Rohre muss neu verlegt werden. Der Ausbau geht von Buchen aus. Die Strecke wird jedoch über Rinschheim und Altheim verlegt, da die Leerrohre dort nur noch mit den Kabeln versehen werden müssen. Der Neubau einer direkten Leitung zwischen Buchen und Walldürn würde eine Baustelle durch ganz Buchen zur Folge haben und würde dementsprechend viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Der Glasfaserausbau in der Kernstadt erfolgt demnach aus Richtung Altheim.

Für den Ausbau in Rippberg unterbreitete Henkel den Vorschlag, erst einmal nur die Leerrohre zu nutzen. Damit wäre Rippberg zur Hälfte versorgt. Der weitere Ausbau würde zusammen mit den Sanierungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt B 47 erfolgen, um die Straße beziehungsweise den Gehweg nicht erneut aufzureißen.

Verschiedene Bauweisen möglich

Vier verschiedene Verlegarten der Rohre, in denen sich dann die Glasfaserkabel befinden, zieht die BBV in betracht: den konventionellen Tiefbau, das Kabelpflugverfahren, das Horizontalspülbohrverfahren und die Bohrpressung beziehungsweise die Erdrakete.

„Die Verlegung soll hauptsächlich in konventioneller, offener Bauweise, aber in reduzierter Tiefe stattfinden“, erläutert Henkel. So müsse geprüft werden, ob eine normale Verlegung mit einer Grabentiefe von 60 Zentimetern notwendig ist oder sogar eine Minderverlegung mit einer Tiefe von 40 Zentimetern möglich ist. Während der gesamten Baumaßnahmen wird ein Ansprechpartner der BBV in Walldürn abgestellt. Bisher wird der Glasfaserausbau für die Häuser geplant, die bereits einen Vertrag abgeschlossen haben.

„Wir rechnen erfahrungsgemäß mit einem weiteren Zuwachs während der Bauzeit von zehn bis 15 Prozent“, erklärte Henkel. Leere Bauplätze sind bereits in die Planung miteingeschlossen. Dafür werden Anschlusspunkte in den Gehwegen vorgesehen. Für Aussiedlerhöfe werde man ebenfalls Lösungen finden. Die einzelnen Häuser müssen jedoch alle individuell ans Netzgenommen werden. sc