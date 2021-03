Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Impfungen in der Tagespflege - Im Haus „Lebensfreude“ war am Freitag ein mobiles Team am Wirken „Geselliges Miteinander fehlt“

Im Kampf gegen das Corona-Virus spielen die mobilen Impfteams eine nicht zu unterschätzende Rolle. Nun haben die Impfungen vor Ort auch die Tagespflegeeinrichtungen erreicht.