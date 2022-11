Gesägt und gebohrt, gebastelt und gefüttert

Rippberg. Herbstzeit ist Erntezeit: Und so fuhr das Projekt „Schmetterlingsdorf Rippberg Gemeinsam: Schaffen“ am Samstag von demjenigen Erfolg ein, der im Laufe des Jahres gesät worden war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Marsbachtaldorf hat sich auf die Fahnen geschrieben, in vielerlei Hinsicht nachhaltiger zu werden. Eine Facette all dessen: die Biodiversität im Ort für die Zukunft zu fördern. Denn: Insektensterben und Vogelschwund sind, genauso wie Erderwärmung und Klimawandel, längst auch im kleinen Dorf an der Grenze angekommen.

Glanzstücke präsentiert

Seit dem Frühjahr haben sich dort Kinder und Jugendliche mit einem Eltern- oder auch Großelternteil getroffen, um im Infozentrum Schmetterlingsdorf, der ehemaligen evangelischen Kirche, gemeinsam und generationenübergreifend aus Brettern, Schrauben und Farbe „Gartentiermöbel“ zu bauen: Vom Insektenhotel bis zum Futterhäuschen entstanden inzwischen eine Vielzahl von Utensilien, die die Projektgruppe unter Leitung von Schreiner Julian Bauer am Samstag dem stellvertretenden Ortsvorsteher Timo Kern sowie weiteren interessierten Bürgern vorstellte.

Mehr zum Thema Vortragsabend Alte Häuser im Blickpunkt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Alle Bürger können Gemeinschaftsgarten nutzen Weikersheim: Neue Heimat für Kräuter, Blumen und Exoten Mehr erfahren

Als besonderes Glanzstück präsentierte Bauer mit seinem Team das „MoBitop“, was abgekürzt „Mobiles Biotop“ bedeutet und von der Bad Mergentheimerin Verena Schöntag erfunden worden ist. In vier voneinander getrennten Etagen finden jedwede Gartentiere Logis und, wenn der Eigentümer füttert, auch Kost. Sogar Insekten bezirzende, bepflanzte Blumenkästen sind daran angebracht.

So ist ein MoBitop Igelhaus, Insektenhotel und Nistkasten in einem, zugleich Futterstation, Vogel- und Insektentränke und nicht zuletzt eine Vogelbadstation. Die Futterhäuschen sollen nun an interessierte Rippberger kostenfrei abgegeben werden. Die Kontaktaufnahme dazu erfolgt über die Ortschaftsverwaltung (Telefon 228; E-Mail: tanja.weismann@wallduern.de). Das Futter für den so entstehenden Rippberger „Fütterclub“ kann gemeinschaftlich bei einem Hersteller bezogen werden, der für diesen Zweck bereits Unterstützung durch Rabattierung zugesagt hat.

In der Adventszeit will Julian Bauer den Bau von kleinen, winterlichen Dekoartikeln anbieten, vom Vogelfutterstern bis zur Erdnussgirlande. Infos dazu werden rechtzeitig im Infokasten am Infozentrum (Petersbrunnenstraße 23) und im Gemeinde-Infokasten bei der Marsbachbrücke ausgehängt.

Biotopschutz im eigenen Garten

Mit einem Teil der bereits entstandenen Gerätschaften wird nun der künftige Rippberger Schmetterlingspfad ausgestattet, der am Foyer der Sporthalle beginnen und mit attraktiven Schautafeln bereichert wird. Die Dauerausstellung dient dann dazu, Biotopschutz im eigenen Garten der Rippberger zu animieren. In der Petersbrunnenstraße stehen bereits das Rippberger „MoBitop“ und eine von Imker Thomas Kern betreute Bienenlehrstation. Im Frühjahr soll ein geräumiges Ganzjahresaquarium folgen, das dann typische Bach- und Biotopfische zeigen wird. kö