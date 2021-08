Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auftakt für Modellprojekt - Im Geriatriezentrum St. Josef startete „Bio in der Gemeinschaftsverpflegung von Baden-Württemberg“ Geriatriezentrum Walldürn: Wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit

Die Qualität der Gemeinschaftsverpflegung steht im Mittelpunkt eines Projekts in Bio-Musterregionen in zwei Landkreisen. Auftakt mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk war am Dienstag im Geriatriezentrum St. Josef in Walldürn.