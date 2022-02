Geparkten Toyota beschädigt

Walldürn. Etwa 1500 Euro Schaden hat eine unbekannte Person in Walldürn verursacht. Die Unbekannte beschädigte am Wochenende mit ihrem Pkw einen Toyota in der Buchener Straße.

Vermutlich beim Überfahren der Stellfläche eines Autohauses zwischen 15 Uhr am Freitag und 15 Uhr am Samstag beschädigte das unbekannte Fahrzeug den dort geparkten RAV 4. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder den Vorfall bei der Polizei zu melden.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizeireviers Buchen haben die Ermittlungen aufgenommen. Sie nehmen Hinweise zum Verursacher unter Telefon 06281/9040 entgegen.

