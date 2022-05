Gemeinderat beißt in „sauren Apfel“

Walldürn. Volle Auftragsbücher und Materialmangel machen sich inzwischen auch bei der Sanierung der Grundschule in der Keimstraße mit steigenden Preisen bemerkbar. Für den Einbau der Lüftungstechnik in den Klassenzimmern haben lediglich zwei von 27 angefragten Firmen ein Angebot abgegeben. Der günstigste Preis lag mit 853 750 Euro rund 40 Prozent über der aktuellen Kostenberechnung. Trotz dieser deutlichen Steigerung erteilte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag in der Nibelungenhalle den Auftrag an die Lurz GmbH (Bad Mergentheim).

Bauamtsleiter Christian Berlin sprach von einer „unerfreulichen Entwicklung“. Die Ausschreibung erneut aufzuheben und den Auftrag ein drittes Mal auszuschreiben, erscheine jedoch kaum erfolgversprechend. „Es wird nicht besser“, sagte Berlin. „Wir werden wohl in den sauren Apfel beißen müssen“, ergänzte Bürgermeister Markus Günther auch mit Blick auf einen möglichst reibungslosen Fortschritt der Sanierungsarbeiten. Wegen Mangel an Material werde es immer schwieriger. Kostensteigerung würden deshalb zukünftig auch bei anderen Gewerken drohen.

Zumindest bei den Zimmererarbeiten blieb noch alles im vorausberechneten Rahmen. Zum Preis von 190 546 Euro erhielt die Erich Bundschuh Holzbau GmbH (Glashofen) als einziger Anbieter den Auftrag. Der Schätzpreis lag bei 210 000 Euro.

Honorare deckeln?

Angesichts steigender Baukosten wollte Jürgen Schmeiser (DCB) wissen, ob es möglich sei, zumindest die Kosten für Ingenieurleistungen zu deckeln. „Das ist nicht möglich“, antwortete Bauamtsleiter Berlin. Die Bausumme sei die Grundlage für das Honorar. Diese könne sich in beide Richtungen entwickeln. „Das ist gesetzlich so geregelt“, so Berlin. Er betonte, dass kein seriöser Planer auf eine Festschreibung des Honorars eingehen werde. Zumal „alle voll im Geschäft“ seien und es zurzeit keinerlei Preissicherheit gebe.