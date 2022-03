Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Feierliches Gelöbnis in der Nibelungenkaserne - Der Krieg in der Ukraine prägte die Veranstaltung in der Nibelungenkaserne Gelöbnis in Walldürn: Bedrohung über Nacht Realität geworden

Der Krieg in der Ukraine prägte das Feierliche Gelöbnis am Donnerstag in der Nibelungenkaserne. Redner hoben die Bedeutung der Bundeswehr bei der Verteidigung von Recht und Freiheit hervor.