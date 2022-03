Geld in die Schiene investieren

Alba und deren Pläne zur Firmenerweiterung sind zurzeit in aller Munde. Es gibt Positionen dafür und Stimmen dagegen. Eines wird in der Diskussion und Berichterstattung bisher gänzlich übergangen: Nämlich die Aussage des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn, „dass bei Bedarf ein Industriegleisanschluss verwirklicht wird, um die ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nutzung der Bahn AG zu ermöglichen“.

Diesen richtungsweisen Satz findet man auf der Internetseite des GVV unter der Beschreibung der Vorzüge des Verbandsindustrieparks. Wenn schon der Begriff der Innovation im Zusammenhang mit den Erweiterungsabsichten über Gebühren bemüht wird, dann wäre doch dieses vollmundige Versprechen spätestens mit diesem Vorhaben zu erfüllen.

Statt sich Gedanken drüber zu machen, ob 50 Prozent mehr Lkw-Aufkommen vertretbar sind, lohnt ein Blick über die Kreis- und Landesgrenze. Die Firma Josera in Kleinheubach spart durch das vorhandene Industriegleis jährlich bis zu 3200 Lkw-Transporte ein (Quelle: Firmenprospekt).

Es liegt auch in der Verantwortung der Firma Alba als „Recycling-Experte der Region“, sich darüber Gedanken zu machen, ob die individuelle Anlieferung von Recyclingmüll per Lkw noch zumutbar ist.

Wer sich heute ernsthaft damit beschäftigt, Stellplatz für mehr als 120 Lkw als Optionsfläche bereitzustellen, hat meines Erachtens die Zeichen der Zeit noch immer nicht erkannt. Wie viele der zurzeit 70 Lkw-Anfahrten sind bei der Rückfahrt eine Leerfahrt? Ist es nicht so, dass der Steuerzahler für die Straßensanierung und Umweltschäden aufkommt?

Dann doch lieber die Steuermittel – und gerne auch Gewerbesteuerzahlungen – richtungsweisend in die Schiene investiert! Davon könnte ein ganzer VIP und die Orte mit Durchfahrtsstraßen entlang der B 27 und B 47, sowie deren Zubringer, profitieren.

Last but not least muss man bei der Schiene auch den Begriff der Innovation nicht bemühen, die gibt es seit mehr als 180 Jahren.