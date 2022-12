Geld für neue Rucksäcke

Walldürn. Einen Spendenscheck von 1500 Euro nahmen am Donnerstag die Jugendsprecher der Jugendfeuerwehrabteilungen der Feuerwehr Walldürn zur Anschaffung von 80 Rucksäcken für die Jungfeuerwehrleute der Walldürner Jugendwehren aus den Händen der Vorsitzenden der Walldürner Krabbelgruppe, Eva-Maria Link und deren Vorstandsteamkolleginnen Nicole Blum, und Tanja Huber sowie von Monika Oppl vom Organisationsteam „Krabbelgruppenstubenmarkt-Verkaufsaktion“ entgegen.

Die Spende resultiert aus dem Reinerlös der jüngsten beiden Verkaufsaktionen beim Krabbelstu-benmarkt, die die Krabbelgruppe alljährlich zweimal in der Nibelungenhalle durchführt.

Freude über Spende

Zur Schecküberreichung im Feuerwehrgerätehaus in Walldürn sagten der stellvertretende Stadtkommandant der Feuerwehr Walldürn – Gesamtwehr, Nico Hartmann, Stadtjugendfeuerwehrwart Jürgen Miko sowie der Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Boris Kößler, man freue sich vonseiten der Feuerwehr über diese großzügige Spende in Höhe von 1500 Euro zur Anschaffung von Rucksäcken für den Feuerwehrnachwuchs als künftige persönliche Mitschutzausrüstung. Eva-Maria Link, Nicole Blum und Tanja Huber sowie Monika Oppl überreichten anschließend den Spendenscheck und wünschten dem Feuerwehrnachwuchs viel Spaß mit den Rucksäcken und für die Zukunft in der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn viel Erfolg und ein erfolgreiches Wirken zum Nutzen und zum Wohle Walldürns und all seiner Ortsteile. ds