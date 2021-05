Geld für eine neue Hütte gesammelt

Rippberg. Die Fördergemeinschaft Rippberger Kindergarten sammelte über die Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ Spendengelder für das Projekt „Anschaffung Holzhütte“. Generalbevollmächtigter Holger Dörr von der Volksbank Franken nahm nun am Kindergarten in Rippberg die offizielle Spendenübergabe vor. Als Projektsumme wurde auf der Crowdfunding-Plattform der Betrag von 2100 Euro angesetzt, mit 3150 Euro wurden sogar 150 Prozent des gewünschten Finanzierungsziels erreicht. Die Volksbank unterstützt das Vorhaben mit 1050 Euro. Die neue, sichere und geräumige Holzhütte wird in den nächsten Wochen aufgestellt. Dort können Spielgeräte (Trettraktoren, Fahrräder oder Sandspielgeräte) sauber, übersichtlich und leicht zugänglich für die Kinder gelagert werden. Das Bild zeigt (von links): Holger Dörr, Kindergartenleiterin Eva Seitz, Vorsitzender Michael Huber und stellvertretende Vorsitzende Hildegard Schöllig-Gaukel (Fördergemeinschaft). Bild: Volksbank Franken

