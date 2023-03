Geld für die Opfer des Erdbebens

Walldürn. Die Schulgemeinschaft der Auerberg-Werkrealschule organisierte Hilfe für die Erdbebenopfer.

Nach den schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien initiierten die Schülerinnen und Schüler der Auerberg-Werkrealschule eine Spendenaktion für die Opfer der Katastrophe. Die Schülersprecher Ediz Kabaci und Max Reich waren überwältigt von der Spendenbereitschaft der Schulgemeinschaft und konnten schließlich den stolzen Betrag von 1000Euro an Erdal Kalender übergeben. Kalender kommt selbst aus der Erdbebenregion und kennt deshalb auch viele der Betroffenen persönlich. Er wird die Spende weitergeben und so die Menschen in der Katastrophenregion direkt unterstützen.