Geld für das Odenwald Hospiz

Walldürn/Steinbach. Das traditionelle „Hoffest Stich“ am 3. Adventssonntag hat in der vergangenen Weihnachtszeit wiederum viele Besucher angezogen, die sich mit ihrem Besuch und deren Spenden für die Bewirtung in den Dienst einer guten Sache stellten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beheizte Scheune

In der beheizten Scheune in Steinbach, die in diesem Jahr abermals von Ester Weikert dekoriert und weihnachtlich gestaltet wurde, fühlten sich die Gäste aus nah und fern bestens aufgehoben.

Über das Spendenaufkommen für Speisen und Getränke dürfen sich jetzt das Odenwald Hospiz in Walldürn sowie die betroffenen Bürger aus dem Ahrtal freuen.

Spende überreicht

Am Montag überreichten Uschi Stich, Sohn Jannik und Ester Weikert den Scheck in Höhe von 1232 Euro an die Geschäftsführerin des Hospiz Christine Lehner, die sich zusammen mit der Pflegedienstleitung Carola Sommer über die großzügige Spende freute. Größten Wert wird dabei auf die Transparenz bei den anvertrauten Mitteln gelegt.

Die gleiche Summe geht letztlich auch an die Flutopfer im Ahrtal und damit war das 13. Hoffest der Familie Stich rundum wieder eine gelungene Sache. k.n