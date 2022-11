Geiselnahme in Walldürn: Polizei geht von mindestens zwei weiteren Opfern aus

Walldürn-Altheim. Die Polizeidirektion Heilbronn geht davon aus, dass der 37-jährige Tatverdächtige aus dem Walldürner Stadtteil Altheim mindestens zwei weitere Personen geschädigt hat. Das teilte Pressesprecherin Annika Grundbrecher am Freitagvormittag auf FN-Anfrage mit. Staatsanwaltschaft und Polizei werfen dem 37-Jährigen vor, ab dem Abend des 15. Oktober bis zum 19. Oktober eine 26-Jährige gegen ihren Willen in seinem Haus festgehalten und vergewaltigt zu haben. Der Frau sei es gelungen, eine Bekannte über ihre Lage zu verständigen. Diese soll dann die Polizei alarmiert haben.

Nach intensiven Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Mosbach und Durchsuchungsmaßnahmen ab dem 19. Oktober am Tatobjekt, wird dem 37-jährigen Hauptverdächtigen „Geiselnahme in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung“ vorgeworfen. Außerdem soll ihm sein 23-jähriger Bruder bei den Taten geholfen haben. Der 37-Jährige wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert, sein Bruder befindet sich in Haft. Die Pressesprecherin bestätigte nicht, dass es sich bei dem Hauptverdächtigen um den Eigentümer des Hauses handelt, in dem die Taten verübt wurden. „Die Ermittlungen laufen“, sagt Annika Grundbrecher.