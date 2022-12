Gefahren wurde auch bei Wind und Wetter

Glashofen. Der Reit- und Fahrverein Glashofen hat unter der Leitung von Thomas Seitz, der selbst erfolgreich an nationalen und internationalen Fahrturnieren teilnimmt, zum vierten Mal einen Fahrkurs mit anschließender Prüfung zum Fahrabzeichen V durchgeführt.

Die Turniersaison war vorbei, die Ponys bereit – und auch die Fahrschüler waren schnell gefunden. Hochmotiviert startete man Mitte Oktober mit den ersten Theorie- und Fahrstunden. Gefahren wurde bei Wind und Wetter, im Hellen wie im Dunkeln mit Scheinwerfern. So war von T-Shirt-Wetter und strahlendem Sonnenschein über Regen sowie eisigen minus 14 Grad und Schnee alles dabei. Neben der „Arbeit“ kam natürlich auch der Spaß am Fahren nicht zu kurz. Besondere Highlights waren die Pferdesegnungen in Höpfingen und Schefflenz sowie die gemeinsame Weihnachtsfeier inklusive Planwagenfahrt in Hüngheim.

Am 23. Dezember war schließlich der große Tag gekommen: Gestartet wurde mit den Stationsprüfungen am Fahrlehrgerät sowie der Geschirrkunde, bevor die Vorstellung auf der Dreiecksbahn sowie das praktische Fahren der Dressur und im Straßenverkehr folgte. Auch wenn die Nervosität bei allen Teilnehmenden spürbar war, das Wetter überhaupt nicht mitspielte und so manches anders als erwartet verlief, durften sich am Ende alle über die bestandenen Prüfungen freuen.

Das Fahrabzeichen V erfolgreich bestanden haben: Martin Balles (Hainstadt), Christina Bauer (Kupprichhausen), Sebastian Bayer (Höpfingen), Stefanie Bormann ( Walldürn), Marius Braun (Höpfingen), Wiebke Brunner (Eberstadt), Jonas Fertig (Schweinberg), Nico Hartmann (Walldürn), Martin Kiesbauer (Billigheim), Elias Krämer (Bödigheim), Svenja Pflüger (Osterburken) und Mailin Schell (Höpfingen). Außerdem wurde der Pferdeführerschein „Umgang mit dem Pferd“ erfolgreich von Martin Balles (Hainstadt), Christina Bauer (Kupprichhausen), Sebastian Bayer (Höpfingen), Marius Braun (Höpfingen), Jonas Fertig (Schweinberg), Kira Hasenstab, Liv Möller, Lena Riethmann, Mailin Schell (Höpfingen), Margit und Ronja Seemann (beide Hüngheim) abgelegt.

Ein Dank ging an Thomas Seitz, dessen Geduldsfaden auf die Probe gestellt wurde, der den Teilnehmern aber dennoch mit Rat und Tat zur Seite stand; an Sven Seemann (Vertretungslehrer); an Jennifer Schell für die Vorbereitung des Pferdeführerscheins sowie an Susanne Habel-Veit und Wilhelm Tischer für das Richten und die Abnahme der Prüfungen.