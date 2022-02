Gedanken und Anregungen gesammelt

Walldürn. Die ersten beiden Jahre des neuen Pfarrgemeinderatsgremiums der Seelsorgeeinheit Walldürn sind bereits vergangen und da ist es wichtig, dass man eine Bestandsaufnahme macht und gleichzeitig auch einen Blick in die Zukunft wirft.

Das Gremium traf sich dazu Ende Januar, zusammen mit dem Pastoralteam, in der St. Marienkirche zu einem Einkehrtag mit dem Thema „Woran glaubst du?“. Nach der Begrüßung und Eröffnung des Treffens durch den Leiter der Seelsorgeeinheit Walldürn Pater Josef Bregula OFMConv stand zunächst ein geistlicher Impuls und das Gebet im Mittelpunkt. P

ater Irenäus Wojtko OFMConv übernahm zusammen mit Gemeindereferent Adrian Ambiel diese Andacht, die musikalisch von Kirchenmusiker Sven Geiger mit den passenden Liedern zum Thema gestaltet wurde.

Reflexion wichtig

Aus dieser geistlichen Einführung heraus führte der Gemeindereferent die Teilnehmenden mit abwechslungsreicher Methodik aus Impulsen von Kurzvideos und Tandem-Gesprächen anhand von Bibelversen durch den weiteren Vormittag. „Die Gremiumsmitglieder haben nun fast schon die Hälfte ihrer Amtsperiode erreicht und da ist es wichtig in eine Reflexion zu gehen und auch einen gemeinsamen Blick auf wichtige Themen der Gläubigen innerhalb der Seelsorgeeinheit zu nehmen und zu diskutieren“, so Ambiel.

Breiten Raum des Treffens nahmen dann auch die Schwerpunktbereiche: Rückblick, Gegenwart und Zukunft ein. An Stellwänden konnten die Pfarrgemeinderäte und -rätinnen sowie das Pastoralteam ihre Gedanken und Meinungen zu Papier bringen. Hierbei wurde besonders die gemeinsame Arbeit des Gremiums wie auch die erfahrenen Rückmeldungen aus der gesamten Seelsorgeeinheit in den Blick genommen.

Grundlage geschaffen

Aus den Fragen: Was konnten wir bislang erreichen? Wo stehen wir aktuell und welche Ideen und gemeinsamen Ziele liegen noch vor uns? resultierten eine Vielzahl von Gedanken und Anregungen. Mit den Worten „Jesus reicht uns immer seine Hand und streckt sie uns entgegen“ beendete der engagierte Gemeindereferent seinen Vortrag zu diesem Einkehrtag. Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter schloss diesen Einkehrtag mit einem Dank an alle Beteiligten. „Die vielfältigen Anregungen aus dem heutigen Tag werden in den nächsten Pfarrgemeinderatssitzungen aufgegriffen und Grundlage unseres weiteren Handelns sein“, so Kötter. Bei einem gemütlichen Beisammensein unter Berücksichtigung der Corona-Bestimmungen klang dieser Einkehrtag noch nach. (ac)

