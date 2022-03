Die Abwassergebühren in Walldürn steigen rückwirkend ab 1. Januar 2022. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag in der Nibelungenhalle einstimmig beschlossen. Waren für einen Kubikmeter Schmutzwasser bisher 3,30 Euro fällig, sind es zukünftig 3,58 Euro. Das entspricht einer Erhöhung von 8,5 Prozent. Auch für die Entsorgung von Niederschlagswasser müssen die Walldürner Bürger tiefer

...