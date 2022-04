Gebetsmarathon für geistliche Berufungen

Walldürn. Seit einigen Jahren findet weltweit am Wochenende vor dem vierten Ostersonntag der Weltgebetstag um geistliche Berufungen statt. Dieses 24-Stunden-Gebet unter dem Leitwort: „Werft die Netze aus“ fällt in diesem Jahr auf den 7. und 8. Mai.

Die Seelsorgeeinheit Walldürn wird dazu erstmals ein neues Angebot in Form eines Gebetsmarathons anbieten. „Diese 24 Stunden wollen wir auf neun Tage aufteilen und damit vielen Menschen die Möglichkeit bieten, an diesem Gebetsmarathon teilzunehmen, weil wir dem Herrn ein Geschenk machen wollen: nämlich unsere Zeit“, so das Vorbereitungsteam.

Es soll damit eine große Gebetsgemeinschaft entstehen, die das Anliegen für geistliche Berufungen unterstützt und mitträgt. Es wird dazu aufgerufen, vom 30. April bis 8. Mai in der Zeit von 16 bis 19 Uhr jeweils in einer anderen Kirche der Seelsorgeeinheit Walldürn die „Gebetsnetze auszuwerfen“ und sich im Gebet um geistliche Berufungen miteinander zu verbinden.

„Es braucht diese geistliche Erneuerung jedes Einzelnen. Das Gebet, die Beziehung zu Jesus Christus, ist dafür die Grundlage, auf der alles steht“, so das Team weiter.

Mit dem Gebet will man zu einer tiefen Erneuerung des Glaubens und der Kirche im Land beitragen, damit der Herr Menschen sendet, die dazu bereit sind, glaubwürdig für Jesus Christus mit ihrem Leben einzutreten und mit Hingabe das Evangelium zu verkünden. Wie notwendig dieses Gebet ist, zeige die aktuelle Situation der Kirche.

Das Programm und die jeweiligen Termine zu dem Gebetsmarathon stehen wie folgt fest: Beginn am Samstag, 30. April, in Rippberg, Sonntag, 1. Mai, in Reinhardsachsen (Abendmesse), Montag, 2. Mai, in Gottersdorf, Dienstag, 3. Mai, in Altheim, Mittwoch, 4. Mai, in Glashofen, Donnerstag, 5. Mai (Tag der eucharistischen Anbetung), in der Wallfahrtsbasilika in Walldürn, Freitag, 6. Mai, in Wettersdorf, Samstag, 7. Mai, in Hornbach, Abschluss am Sonntag, 8. Mai in der St. Marienkirche. Der Ablauf ist überall gleich: 16 Uhr Beginn der eucharistischen Anbetung mit der Aussetzung, Rosenkranz der Göttlichen Barmherzigkeit für geistliche Berufe, anschließend stille Anbetung. 17 Uhr Gebetsstunde für geistliche Berufe auch mit stiller Anbetung. 17.45 Uhr Rosenkranz für die Heiligung der Priester, Abschluss mit sakramentalem Segen. Anschließend um 18.30 Uhr Eucharistiefeier. (ac)

