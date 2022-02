Gebäude wegen Gasleck evakuiert

Walldürn. In einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße ist am Mittwochabend Gas ausgetreten. Als Bewohner gegen 20 Uhr den ungewöhnlichen Geruch bemerkten, wählten sie den Notruf. Nach dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn evakuierten die Einsatzkräfte zunächst das Gebäude.

Ein Trupp unter Atemschutz spürte das Leck in der Gasleitung auf, dichtete es ab und belüftete den Raum. Neben der Feuerwehr überprüfte auch ein Mitarbeiter der Stadtwerke Walldürn die Gaskonzentration im Gebäude. Nachdem keine Gefahr mehr bestand, durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21.30 Uhr beendeten die 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr die technische Hilfeleistung. Die Polizei war mit einer Streife vor Ort. rs

