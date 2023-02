Gäste stellten ihre Heimat vor

Amorbach. 2022 konnte der Austausch mit der Partnerschule des Karl-Ernst-Gymnasiums in Buenos Aires wieder stattfinden.

Gegenbesuch im Winter

Nachdem fünf KEGler im Sommer in der argentinischen Hauptstadt waren, erfolgte im Winter der Gegenbesuch. Von der südamerikanischen Millionenstadt ging es für Pilar, Máxima, María, Santiago, Franci aufs Land nach Amorbach. Mit ihren Partnern besuchten sie den Unterricht, unternahmen Ausflüge, zum Beispiel nach Berlin und lernten die deutsche Kultur und Lebensweise kennen.

Damit auch andere Schüler einen Eindruck von Argentinien bekamen, stellten die Argentinier ihre Heimat in den Spanischklassen am KEG vor.

Nach allgemeinen Informationen erklärten sie die Nationalhymne, das Wappen und zeigten die schönsten Orte ihres Landes.

Darunter war der Obelisk im Zentrum von Buenos Aires, der nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft von Millionen von Fans umringt wurde.

Zudem zeigten die Gastschüler Landschaftsbilder, wie die von den mehrfarbigen Felsformationen und den Wasserfällen von Iguazú. Argentinien ist eine Nation von Sportbegeisterten, die sich nicht nur für Fußball, sondern auch für Tennis, Handball, Autorennen und eine in Deutschland eher unbekannte Sportart „Pato“ interessieren. Dabei handelt es sich um eine Art Mischung aus Polo und Rugby auf Pferden.

„Pampa“ ist argentinische Provinz

Auch über Feiertage, Feste, den Tagesablauf und natürlich über das Essen wurde gesprochen. Interessant war auch der Hinweis auf die „Pampa“, eine argentinische Provinz und die Verwendung in einem deutschen Sprichwort.

Für die Großstädter war der Austausch alles andere als eine Reise in die ländliche Pampa. Im Gegenteil: Der Aufenthalt „auf dem Land, im Grünen“ kam richtig gut an. Genau wie die KEGler in Buenos Aires, haben die Gastschüler ihren Aufenthalt in Amorbach genossen. Während der Zeit entstanden Freundschaften, die die Basis für zukünftige Besuche gelegt haben.

Am Ende der Präsentation trauten sich vor allem die 8.- Klässler des KEG, die erst seit September Spanisch lernen, Fragen über den typischen Tagesablauf, Gewohnheiten, Hobbys und andere Dinge in der Fremdsprache zu stellen.

Sie waren positiv überrascht, dass sie schon mit echten Muttersprachlern kommunizieren können. Natürlich braucht es noch ein klein wenig Übung, aber die nötigen Fähigkeiten werden sie erlangen, damit sie in ein paar Jahren selbst nach Argentinien fahren oder am Spanienaustausch teilnehmen können.