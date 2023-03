Fußwallfahrer setzen Zeichen

Walldürn/Köln. Der Wallfahrtsverein Bruderschaft vom Kostbaren Blut aus Köln-Porz-Urbach hat Ende letzten Jahres insgesamt 2800 Euro an sieben Tafeln und ähnliche Einrichtungen entlang ihrer Wallfahrtsstrecke gespendet. Somit teilte die Kölner Fußwallfahrt je 400 Euro an die Tafel in Köln, Hennef, Asbach und Schwalbach sowie an die Westerwaldkreistafel, den Förderkreis Obdachlosenhilfe in Limburg und den Martinsladen in Miltenberg. „Mit dieser Spende möchten wir ein Zeichen setzen“, so Diedrich Frielinghaus, Vorsitzender des Wallfahrtsvereins. „In jedem Jahr erfahren wir sehr viel Gastfreundschaft in den Ortschaften, die wir auf dem Weg von Köln nach Walldürn passieren. Daher haben wir uns entschlossen bedürftigen Menschen entlang unseres Pilgerweges, das Ergebnis des letztjährigen Spendenaufrufs zukommen zu lassen. Bewusst haben wir dazu Einrichtungen der Tafel beziehungsweise der Obdachlosenhilfe ausgewählt.“ Jedes Jahr nach Pfingsten machen sich Pilger im Rahmen der Kölner Wallfahrt zu Fuß auf den gut 260 Kilometer langen Weg nach Walldürn. „Wir freuen uns über jeden, der sich uns anschließen möchte“, so Marina Kloft-Haberstock, die neue Pilger in der Gruppe betreut. „Ganz gleich ob für eine Etappe oder sogar den kompletten Pilgerweg.“ Traditionell beginnt die Wallfahrt am Pfingstdienstag, in diesem Jahr also am 30. Mai mit der Ankunft in Walldürn ist 5. Juni.

