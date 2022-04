„Funke“ sprang im wahrsten Sinne des Wortes über

Rippberg. Heißes Eisen, züngelnde Flammen, Metallgeruch: Mit allen Sinnen erlebten die 20 Teilnehmer des Netzwerks „Schule-Wirtschaft“ im Neckar-Odenwald-Kreis am Mittwoch, wie in der innovativen Eisengießerei Dossmann in Rippberg gearbeitet wird, welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt und welche Möglichkeiten zur Kooperation mit Schulen bestehen.

Nach einer kurzen Vorstellung der Firma und deren Ausbildungsmöglichkeiten schnappten sich die Teilnehmer ihre Schutzausrüstung und zogen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Jörg Doßmann los – in Richtung Betrieb. Die Betriebserkundung zeichnete dabei den Entstehungsprozess der Rippberger Produkte, die weltweit beispielsweise in Windkraftanlagen sowie im Maschinen- und Schiffsbau verwendet werden, nach.

In der Modellwerkstatt stellen Papierzeichnungen den Ausgangspunkt für handliche bis über drei Meter breite und noch längere Modelle. Von den eindrucksvollen Dimensionen konnten sich Lehrkräfte, Berufsberater und weitere Engagierte am Übergang von der Schule in den Beruf vor Ort im angrenzenden Modelllager überzeugen.

Weiter ging es in die Gießerei, und spätestens dort sprang im wahrsten Sinne des Wortes der „Funke“ über. Live erlebten die Teilnehmer, wie über 1400 Grad Celsius heißes Eisen nach einer gründlichen Vorbereitung und Veredelung gegossen wird. Blitze bei der Zumischung von Magnesium sowie Funkenflug beim eigentlichen Gießen waren dabei inklusive. Gerade dieser Teil der Produktion ist beeindruckend und wirklich eine Erfahrung wert.

So plant die Grundschule Rippberg im Rahmen ihrer Kooperation mit dem Unternehmen unter anderem persönliche Münzen mit den Initialen der Kinder zu gießen. Auch Betriebsbesichtigungen bietet Dossmann interessierten Schulen an.