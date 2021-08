Füttern der Tiere Höhepunkt

Walldürn. Unter dem Motto „Beobachtungsgehege und mehr – Walldürner Wildpark“ stand eine Aktion der Ferientage, zu der sich 21 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren auf dem Wanderparkplatz an der Beuchertsmühle trafen, um im dortigen Waldbereich zusammen mit Ulrich und Ulrike Arnold sowie Stefan und Petra Paulus vom Walldürner Wildpark-Verein einen Nachmittag im Marsbachtal beim Wildgehege zu verbringen und dabei mit allen Sinnen auf Entdeckungstour zu gehen.

Der Verein „Wildpark Walldürn“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, das bisherige Walldürner Wildgehege in ein ökologisches Beobachtungsgehege umzuformen. Gedacht ist hierbei vor allem, interessierte Menschen künftig noch näher und intensiver an die Natur heranzuführen und ihnen das Beobachten, Untersuchen und Erforschen von verschiedensten Lebensräumen und der dort lebenden Tier- und Pflanzenarten zu ermöglichen.

Wasseruntersuchung

Für die Teilnehmer stand als ein Höhepunkt eine Fütterung des Rotwildes und der Wildschweine auf dem Programm, weiter eine Wasseruntersuchung mit Feststellung der Wasserqualität des Marsbachs und eine Erkundung des Lebensraumes Wald in spielerischen Form mit Hilfe von waldpädagogischen Spielen.

Ulrich Arnold informierte die Kinder über die Lebensraum- und Fressgewohnheiten des Rot- und Damwildes, Stefan Pauli tat dies beim Schwarzwildgehege. Mit Ulrike Arnold und Petra Paulus stand für die Teilnehmer am Marsbach das Fangen von Wassertieren an, wobei die meisten Kinder recht erfolgreich waren, und unter anderem Steinfliegen-Larven, Eintagsfliegen-Larven, Flohkrebse oder Zuckmücken-Larven fangen und mit Hilfe ihrer Becherlupen analysierten. Der Tag klang für die Ferienkinder mit dem abschließenden gemeinsamen Treff auf dem Wanderparkplatz an der „Beuchertsmühle“ aus. ds

