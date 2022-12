Für manchen Hingucker gesorgt

Walldürn. Nach zweijähriger Pause freuten sich Schüler und Lehrer der Konrad-von-Dürn-Realschule umso mehr auf die Weihnachtsfeier in der Neuen Aula. Viele wollten ihren Beitrag leisten, so dass ein umfangreiches Programm geboten wurde.

Leider forderte die aktuelle Krankheitswelle auch an der Walldürner Realschule ihren Tribut: Hauptdarsteller und andere Akteure waren vor oder am letzten Schultag erkrankt, so dass bei manchen Punkten improvisiert werden musste.

Aber gemeinsam fingen Schüler und Lehrer das bestmöglich auf: Manche sprangen kurzfristig für andere Rollen ein und Siri Hauk übernahm am Klavier nicht nur die Leitung des Schulchores, sondern stellte sich eine neue kleine Band mit ihren Kollegen Philipp Eiermann (Gitarre), Thomas Tonnier (Cajon) und Daniela Binnig (Klarinette) zusammen. So umrahmten sie nicht nur mit schwungvollen Liedern die Weihnachtsfeier, sondern auch den integrierten Gottesdienst musikalisch.

In ihrer Adventsandacht stellten die Religionslehrer Adrian Ambiel und Regina Eck gemeinsam mit den 6. Klassen und der 8a den Alltagssorgen und aktuellen Ängsten die Weihnachtsbotschaft „Fürchtet euch nicht“ entgegen. Nicht ohne Grund sprachen die Nachrichtenreporter im modernen Krippenspiel der 6a von einer „Sensation“, die da in Bethlehem passiert ist und die ein Licht der Hoffnung in die Welt trägt.

Aufregend war es für Marie Miko (5b) und Finn Geier (5a), die nun statt in großer Runde mit der Gitarren-AG nur zu zweit mit ihrem Musiklehrer Bernhard Trabold „Jingle Bells“ zum Besten gaben. Auch die Theater-AG unter der Leitung von Bianca Breunig-Teichmann und Regina Eck meisterte krankheitsbedingte Ausfälle so gut, dass bei den Weihnachtssketchen „Der falsche Weihnachtsmann“, „Wichteln für Anfänger“ und „Bescherung mit Hindernissen“ niemand merkte, wer von den Darstellern Leen Almalt, Majdouline Benalia, Finn Geier, Jonathan Hanak, Lilli Schmiech, Lara Weber und Luisa Weber weniger Zeit zum Üben der Rolle hatte.

In eine Rolle schlüpften auch Melissa Naumann, David Kirnbacher und Pascal Lauer, die mit ihrem selbst geschriebenen Sketch „Au restaurant“ einen Ausschnitt aus dem Französisch-Unterricht bei „Madame Daniela Binnig“ zeigten. Im Deutsch-Unterricht der 5. Klassen entstanden bei Klassenlehrerin Lena Muhn schöne selbst geschriebene Gedichte, die Nikol Link und Lilli Schmiech gekonnt vortrugen.

Besondere Leistungen hatten Siebt- und Achtklässler auch im Fach Informatik vorzuweisen und so konnte Informatiklehrer Philipp Eiermann Luisa Minderlin (4. Platz), Evelyn Schäfer (3. Platz), Marie Ott (2. Platz) und Anastasia Stopper (7b) als Schulsiegerin des bundesweiten Wettbewerbs „Informatik-Biber“ eine Urkunde überreichen.

Die Kompaktwoche im Herbst bietet immer auch Raum, etwas Besonderes zu erarbeiten und so präsentierte die Klasse 6a unter der Leitung von Daniela Binnig ein Musikstück mit Orff- und vielen anderen Instrumenten und Sportlehrerin Dorothea Stätzler sorgte mit der Mädchensportgruppe 10 ab mit ihrem Step-Aerobic-Tanz „Feliz Navidad“ für einen echten Hingucker.

In seiner Ansprache dankte Schulleiter Patrick Schmid allen Akteuren und Verantwortlichen für ihren Einsatz, wobei Bianca Breunig-Teichmann wohl besonders zu erwähnen ist, die sich so ganz nebenbei um die Technik kümmerte. Er zitierte die Weihnachtskarte der KvDRS, die deutlich machte, dass Frieden in der Welt den Frieden im Kleinen voraussetzt – und dies auch an der Schule und in der Familie wesentlich sei. Diesen Frieden wünschte er allen in seinem Weihnachtsgruß.

Anschließend lud die rührige SMV der Schule gemeinsam mit ihrem betreuenden Lehrer Thomas Bartwicki zum gemütlichen Beisammensein bei weihnachtlicher Musik und einem „Spenden-Punsch“ zugunsten eines Hilfsprojekts für Straßenkinder in Kenia in die Alte Aula ein – ein gelungener Ausklang einer schönen gemeinschaftlichen Feier an der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn.