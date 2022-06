Für guten Zweck gespendet

Walldürn. Schon zum wiederholten Male spendeten die Erstkommunionkinder aus Walldürn Geld für einen guten Zweck. Insgesamt bereiteten sich 48 Erstkommunionkinder der Seelsorgeeinheit Walldürn ab November 2021 auf ihre Erstkommunion am Weißen Sonntag 2022 vor.

In diesen Monaten beschäftigten sie sich intensiv mit Themen wie Gemeinschaft, Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Jesus Christus. Besonders engagiert waren die Gruppenleiterinnen der Erstkommunionkinder, die ihre Lebenserfahrungen und Lebenseinstellung in diese Vorbereitung auf die Erste Heilige Kommunion mit einbrachten.

Während der Vorbereitungszeit kam auch der Gedanke, etwas an soziale Einrichtungen zu spenden. Eine Spende in Höhe von 311 Euro ging an die Lebenshilfe Buchen und Umgebung. Eine weitere Spende in Höhe von 372 Euro ging an eine Familie in Walldürn.

Die Erstkommunionkinder von Rippberg und den Höhengemeinden spendeten einen Betrag von 300 Euro an den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach.