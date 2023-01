Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „Welttag des Schneemanns“: In Walldürn wurden in der Nacht zum Dienstag zum ersten Mal in diesem Jahr die Straßen weiß. Die Freude war nicht von langer Dauer Für einen Schneemann reichen die wenigen Flocken wohl nicht aus

Es hat zwar geschneit, aber nicht viel. Für einen Schneemann, zum „Welttag des Schneemanns“, reichen die Flocken wohl nicht aus.